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    Apple розробляє новий iPad Pro

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    Apple розробляє новий iPad Pro
    Фото: Engadget

    Компанія планує випустити новий iPad Pro в 2022 році, а iPad mini - в кінці цього року

    Американська компанія Apple працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

    Apple також займається розробкою першого за шість років iPad mini, в якому повністю зміниться дизайн.

    Компанія планує випустити новий iPad Pro в 2022 році, а iPad mini - в кінці цього року.

    Основна зміна дизайну iPad Pro-перехід на скляну задню панель замість нинішнього алюмінієвого корпусу. Зокрема, скляна панель вперше забезпечить можливість бездротової зарядки. Зміна матеріалу задньої кришки дозволить наблизити iPad до iPhone, в яких Apple в останні роки перейшла з алюмінієвих на скляні задні панелі.

    Планується, що оновлений iPad mini матиме більш вузькі межі екрану, а також буде видалена кнопка «Додому».

    За словами співрозмовників видання, робота Apple над новим iPad Pro знаходиться на ранній стадії, і плани компанії можуть змінитися або бути скасовані до запуску в наступному році.

    До слова, American Customer Satisfaction Index (ACSI) – американська організація, що займається дослідженням споживчих ринків – оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США.

    Дослідження показало: американські користувачі більше задоволені смартфонами від Samsung ніж від вітчизняної Apple.

    Перша п’ятірка апаратів, що заслужили найкращі відгуки, включає тільки моделі Samsung, причому перше місце займають відразу три моделі:

    • Galaxy Note10+;
    • Galaxy S10+;
    • Galaxy S20+.

    Кожна з цих моделей набрала максимальний результат – 85 балів зі 100 можливих.

    Теги: Apple робота Samsung
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    Apple розробляє новий iPad Pro