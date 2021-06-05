Apple розробляє новий iPad Pro
Компанія планує випустити новий iPad Pro в 2022 році, а iPad mini - в кінці цього року
Американська компанія Apple працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Apple також займається розробкою першого за шість років iPad mini, в якому повністю зміниться дизайн.
Компанія планує випустити новий iPad Pro в 2022 році, а iPad mini - в кінці цього року.
Основна зміна дизайну iPad Pro-перехід на скляну задню панель замість нинішнього алюмінієвого корпусу. Зокрема, скляна панель вперше забезпечить можливість бездротової зарядки. Зміна матеріалу задньої кришки дозволить наблизити iPad до iPhone, в яких Apple в останні роки перейшла з алюмінієвих на скляні задні панелі.
Планується, що оновлений iPad mini матиме більш вузькі межі екрану, а також буде видалена кнопка «Додому».
За словами співрозмовників видання, робота Apple над новим iPad Pro знаходиться на ранній стадії, і плани компанії можуть змінитися або бути скасовані до запуску в наступному році.
До слова, American Customer Satisfaction Index (ACSI) – американська організація, що займається дослідженням споживчих ринків – оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США.
Дослідження показало: американські користувачі більше задоволені смартфонами від Samsung ніж від вітчизняної Apple.
Перша п’ятірка апаратів, що заслужили найкращі відгуки, включає тільки моделі Samsung, причому перше місце займають відразу три моделі:
- Galaxy Note10+;
- Galaxy S10+;
- Galaxy S20+.
Кожна з цих моделей набрала максимальний результат – 85 балів зі 100 можливих.