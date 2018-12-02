Армія Фінляндії завадила другу Путіна побудувати будинок біля військового полігону



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Адміністративний суд Гельсінкі восени 2017 року відхилив першу скаргу армії

Армія Фінляндії з другої спроби домоглася заборони будівництва

Армія Фінляндії (оборонні сили) завадила Борису Ротенбергу побудувати нову будівлю на своїй ділянці, розташованій поруч з військовим полігоном Syndalen в Ханко.

За даними газети Ilta-Sanomat, Ротенберг планував звести гостьовий будинок площею 350 квадратних метрів. Комісія з навколишнього середовища міста Ханко в 2016 році схвалила проект, після чого армія звернулася до суду з вимогою скасувати дозвіл. Військові посилалися на те, що шум, який доноситься з полігону, може перешкоджати людям, що знаходяться поблизу.

Адміністративний суд Гельсінкі восени 2017 року відхилив першу скаргу армії. У жовтні 2017 року комісія з навколишнього середовища Ханко повторно розглянула питання про будівництво будинку і знову схвалила план будівництва.

Армія подала до адміністративного суду Гельсінкі новий позов. На початку листопада він виніс нове рішення, яке наказує скасувати дозвіл на будівництво будинку. За інформацією Ilta-Sanomat, армія знову обґрунтовувала свою вимогу звітом комісії з навколишнього середовища від 2004 року про те, що навколишні жителі піддаються помітному впливу шуму від полігону.

Видання опитало двох найближчих сусідів Ротенберга, які сказали, що вже звикли до звуків, які доноситься з полігону, і що він їм в цілому не заважає.

Борис Ротенберг є громадянином Росії і Фінляндії. Він входить до найближчого оточення Володимира Путіна і включений до списку санкцій США.

Джерело: yle