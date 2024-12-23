Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень

Суддя видав наказ про досудове ув'язнення підозрюваного

Суд висунув обвинувачення водію автомобіля, що днями в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург у Німеччині. Підозрюваного звинувачено у вбивстві одразу за кількома пунктами. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що суддя видав наказ про досудове ув'язнення підозрюваного. Його звинувачують у вбивстві за п'ятьма пунктами, а також у численних замахах на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Місцева влада заявила, що підозрюваний скористався аварійними виходами, щоб в'їхати на територію різдвяного ярмарку, де він набрав швидкість та в'їхав у натовп, зачепивши понад 200 осіб за три хвилини нападу.

«Завдання полягає в тому, щоб зібрати воєдино всі дані та намалювати картину цього злочинця, який не вписується у жодний існуючий шаблон. Цей злочинець діяв неймовірно жорстоко і брутально, як ісламський терорист, хоча він був явно ідеологічно ворожий до ісламу», – сказала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

За даними слідства, чоловік родом із Саудівської Аравії, працює психіатром і проживає у Німеччині близько майже два десятки років. Мотив нападу досі не з'ясований. У соцмережі X підозрюваний висловлював підтримку ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та американському мільярдеру Ілону Маску, який підтримує цю політсилу.

Саудівська Аравія неодноразово висловлювала Німеччині занепокоєння з приводу постів у соцмережах підозрюваного.

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 20 грудня, в місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку.

У Німеччині збільшилась кількість загиблих внаслідок нападу на різдвяний ярмарок у місті Магдебург. Двоє людей загинули та щонайменше 60 зазнали поранень У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині.

Під час інциденту також постраждала громадянка України.