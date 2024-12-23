Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
Мотив нападу досі не з'ясований
фото: Getty Images

Суддя видав наказ про досудове ув'язнення підозрюваного

Суд висунув обвинувачення водію автомобіля, що днями в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург у Німеччині. Підозрюваного звинувачено у вбивстві одразу за кількома пунктами. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що суддя видав наказ про досудове ув'язнення підозрюваного. Його звинувачують у вбивстві за п'ятьма пунктами, а також у численних замахах на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Місцева влада заявила, що підозрюваний скористався аварійними виходами, щоб в'їхати на територію різдвяного ярмарку, де він набрав швидкість та в'їхав у натовп, зачепивши понад 200 осіб за три хвилини нападу.

«Завдання полягає в тому, щоб зібрати воєдино всі дані та намалювати картину цього злочинця, який не вписується у жодний існуючий шаблон. Цей злочинець діяв неймовірно жорстоко і брутально, як ісламський терорист, хоча він був явно ідеологічно ворожий до ісламу», – сказала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

За даними слідства, чоловік родом із Саудівської Аравії, працює психіатром і проживає у Німеччині близько майже два десятки років. Мотив нападу досі не з'ясований. У соцмережі X підозрюваний висловлював підтримку ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та американському мільярдеру Ілону Маску, який підтримує цю політсилу.

Саудівська Аравія неодноразово висловлювала Німеччині занепокоєння з приводу постів у соцмережах підозрюваного.

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 20 грудня, в місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку

У Німеччині збільшилась кількість загиблих внаслідок нападу на різдвяний ярмарок у місті Магдебург. Двоє людей загинули та щонайменше 60 зазнали поранень У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині.

Під час інциденту також постраждала громадянка України.

Читайте також:

Теги: Німеччина місцева влада вбивство наказ партії Саудівська Аравія автомобіль чоловік злочинець влада соцмережі теракт міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тисячі прихильників Віктора Ющенка на Співочому полі
Помаранчевій революції – 20. Соратники розказали, чому штаб Ющенка боявся нечистої сили і ракет
24 листопада, 15:00
Росія стурбована витратами на продовження війни в Україні – ISW
Росія стурбована витратами на продовження війни в Україні – ISW
24 листопада, 05:09
Білл Клінтон і Дональд Трамп неодноразово мали зустріч одне із одним
Яким буде ефект від нової команди Трампа? Білл Клінтон висловив думку
25 листопада, 19:27
Автомобіль швидкої допомоги доправив Бове до лікарні
Матч чемпіонату Італії перервав моторошний інцидент
1 грудня, 22:17
Ізраїльські сили безпеки оточують пронизаний кулями автобус після атаки терористів ХАМАС на перехресті біля поселення Аріель на Західному березі річки Йордан, поблизу Наблуса, 29 листопада 2024 року
В Ізраїлі терорист ХАМАСу обстріляв цивільний автобус, є поранені
29 листопада, 19:18
За словами лаврова, Росія хотіла б нормальних відносин із США і не бачить причин, через які країни не можуть співпрацювати
Лавров у інтервʼю Карлсону назвав умови РФ для завершення війни в Україні
6 грудня, 08:17
Правозахисники наголошють, що останнім часом громадяни все частіше повідомляють про те, що поліція порушує закони та права громадян
Громадянський сектор Грузії заявив про «нові форми поліцейського терору»
11 грудня, 16:15
Рейс №9/10 носитиме фірмову назву «Transcarpathia»
Новий міжнародний потяг вирушив із Києва у перший рейс (фото)
15 грудня, 15:46
Зображення потрапило до рук Національної поліції, яка використала його як зачіпку
«Надав вирішальну зачіпку». Google Maps допоміг розкрити вбивство в Іспанії
18 грудня, 21:40

Соціум

У Нігерії в тисняві на благодійних акціях загинуло щонайменше 67 людей
У Нігерії в тисняві на благодійних акціях загинуло щонайменше 67 людей
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
У Мозамбіку тропічний циклон Чідо забрав життя 94 людей
У Мозамбіку тропічний циклон Чідо забрав життя 94 людей
У Бразилії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив
У Бразилії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив
У Сербії десятки тисяч студентів знову вийшли на протест через трагедію у Новому Саді
У Сербії десятки тисяч студентів знову вийшли на протест через трагедію у Новому Саді
Російські «Шахеди» за добу шість разів потрапляли в Білорусь: один пролетів понад 170 км
Російські «Шахеди» за добу шість разів потрапляли в Білорусь: один пролетів понад 170 км

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
43K
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
36K
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини
34K
Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів
33K
Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою з Усиком

Новини

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua