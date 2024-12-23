У Мозамбіку тропічний циклон Чідо забрав життя 94 людей

Шторм із поривами вітру до 260 км/год та рекордними опадами у 250 мм за добу спричинив лихо для 620 тис. людей

Кількість загиблих внаслідок потужного циклону Чідо в Мозамбіку в Африці зросла до 94 осіб. Про це повідомляє національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями, пише DW.

Стихія, яка накрила на країну тиждень тому, принесла значні руйнування, особливо у провінції Кабо-Делгаду.

Зазначається, що шторм із поривами вітру до 260 км/год та рекордними опадами у 250 мм за добу спричинив лихо для 620 тис. людей. Найбільше постраждали мешканці північної провінції Кабо-Делгаду, де нараховується понад 500 тис. постраждалих.

Експерти пов’язують силу циклону зі зміною клімату, що посилює інтенсивність таких явищ.

Нагадаємо, у результаті циклону Чідо, який обрушився на французький заморський департамент Майотта в Індійському океані напередодні, могли загинути кілька сотень людей. Про це заявив префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'євіль.

До слова, шторм під назвою «Дана» пронісся Іспанією 29 жовтня. За кілька годин у кількох провінціях випала дворічна норма опадів. Сотні людей виявилися замкненими в офісах та торгових центрах. Деякі були змушені рятуватися від води, що прибувала, видершись на дахи будинків і ліхтарні стовпи. Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії становить 217 осіб.

Окрім того, сильний шторм обрушився на північний захід США, принісши потужні вітри та зливи. Унаслідок негоди без електропостачання залишилися близько пів мільйона будинків, а численні повалені дерева призвели до загибелі однієї людини.