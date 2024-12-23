Чому біженці бояться повертатися в Україну? Лідерка впливової організації діаспорян у Польщі пояснила причину

Наталя Панченко звертає увагу на різницю у ментальності суспільств навіть двох сусідніх країн

Голова організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко розповіла, чому деякі українці бояться повертатися додому. За її словами, основною причиною є відсутність чітких правил і зрозумілих соціальних механізмів в Україні. Про це Панченко заявила у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

«Дуже часто, коли я говорю з українцями про те, чому вони не повертаються, вони кажуть: «Ну дивись, я живу тут, у Франції, Німеччині, Бельгії чи Польщі, і я чітко розумію правила гри. А в Україні їх нема. І це насправді дуже важко. Я помічала це не раз по собі, тому що я багато разів поверталася в Україну по різних проєктах. Я закінчила університет в Польщі і доросле свідоме життя в мене було лише тут. Я часто ловила себе в таких ситуаціях в Україні, коли я розумію, що в такій ситуації робити в Польщі і роблю, а в Україні воно абсолютно не діє. Це можуть бути якісь навіть побутові ситуації», – сказала Панченко.

Голова організації «Євромайдан-Варшава» навела приклад із власного досвіду, як у побутових ситуаціях в Україні виникає розгубленість через відмінності у соціальній поведінці:

«Наприклад, коли в аптеці мене в черзі обходять і я кажу, що тут стою. В Польщі цього було б достатньо. А в Україні мені відповідають: «Ну так і стой». Я гублюся і вже не знаю, що далі робити. Моя система дає в такій ситуації збій, бо за цим законом джунглів я або вже не навчилася, бо була досить молодою, або вже забула».

Раніше виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан зауважив, що багато українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, досі не повертаються додому. Причиною цього, за його словами, є не лише безпека та відновлення інфраструктури, але й незадовільна робота деяких державних органів.

Також експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький стверджував, що відповідальність за створення умов для повернення українців з-за закордону має лежати на громадах, а не на міністерствах.

Нагадаємо, що найбільша ймовірність повернення українців з-за кордону є серед висококваліфікованих фахівців. Про це повідомила очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтервʼю виданню NV.

Також майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені.