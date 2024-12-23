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КНДР готується відправити до Росії нове підкріплення: що отримають окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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КНДР готується відправити до Росії нове підкріплення: що отримають окупанти
Чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тисяч
фото з відкритих джерел

Північна Корея хоче здобути практичний досвід ведення війни та модернізувати свою систему озброєнь

Росія найближчим часом може отримати від Північної Кореї додаткові війська і військову техніку, зокрема дрони-камікадзе. Їх, як зазвичай, окупанти планують використати проти України. Про це пише Yonhap з посиланням на дані південнокорейської розвідки.

«Всебічна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ у Росії», – йдеться в повідомленні.

Більше того, КНДР розпочинає виробництво і постачання безпілотників-камікадзе, вперше представлених під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді. Причина: прагнення КНДР здобути практичний досвід ведення війни та модернізувати систему озброєнь.

Нагадаємо, що наразі КНДР вже постачає в Росію ракетні установки і самохідну артилерію.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

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Теги: Північна Корея росія окупанти зброя війна військова допомога

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