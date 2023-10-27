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Атака на американські військові бази на Близькому Сході. США зробили заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на американські військові бази на Близькому Сході. США зробили заяву
Джон Кірбі заявив, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Представник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати дадуть відповідь у «час і спосіб, який ми виберемо»

США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

У відповідь на нещодавню серію атак, які за словами США були здійснені підтримуваними Іраном терористичними групами на американські військові бази, дислоковані на Близькому Сході представник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати дадуть відповідь у «час і спосіб, який ми виберемо».

Напередодні президент США Джо Байден попередив верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, що Америка дасть відповідь, якщо Тегеран або його ставленики продовжуватимуть атакувати війська Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів.

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання». 

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

Теги: військові президент США

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