Авіакатроща у Південній Кореї. Слідчі зосередяться на розслідуванні двох імовірних причин
Влада Південної Кореї розпочне спеціальну перевірку 101 літака Boeing 737-800, всіх, що експлуатуються в країні
Слідчі, які з’ясовують причини наймасштабнішої авіакатастрофи цивільної авіації в Південній Кореї, зосередяться на зіткненні з птахами і поломці шасі. Про це повідомляє Bloomberg.
Літак майже повністю знищеним вибухом, але слідчі мають цінні дані для роботи, зокрема два бортових самописці, які вже витягли з-під уламків. Один з них пошкоджений і, щоб його зчитати, знадобиться більше часу.
Також у слідчих є кадри з літаком під час заходу на посадку, коли один з двигунів загорівся, а також відео, як літак в аеропорту ковзає по злітно-посадковій смузі на високій швидкості.
Влада Південної Кореї тим часом розпочне спеціальну перевірку 101 літака Boeing 737-800, всіх, що експлуатуються в країні. Того ж дня, крім авіатрощі, із цим літаком стався ще один інцидент – у Boeing 737-800, який працював на іншому рейсі, виявилася проблема з шасі. Обійшлося без постраждалих.
Південнокорейські правоохоронці також розслідуватимуть, чи персонал літака дотримувався інструкцій з безпеки, як аеропорт запобігав зіткненням з птахами, чи була система живлення літака відключена перед катастрофою і чи повʼязана робота так званого локалізатора, інструмента, що керує посадкою літака, з катастрофою.
Слідчі наголошують, що поки рано говорити про реальні причини трагедії. Зіткнення з птахами рідко бувають смертельні, адже літаки можуть працювати на одному двигуні протягом деякого часу. Також залишається загадкою, чому шасі не розгорнулося і до чого тут птахи.
Пілот, якого вважали досвідченим капітаном (майже 7 тис. годин польоту), за кілька хвилин після попередження диспетчерів про зіткнення з птахами подав екстрений виклик. Він перервав перше приземлення, розпочав відхід і змінив напрямок на злітно-посадковій смузі з другої спроби. Диспетчери це дозволили. Чиновники вважають малоймовірним, що довжина злітно-посадкової смуги стала причиною аварії.
Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.
Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.
Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.
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