У разі, якщо ініціатива отримає необхідну кількість голосів, питання передадуть на розгляд Конституційному суду.

Парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку. Про це повідомляє Reuters.

Законодавці можуть проголосувати за законопроєкт вже у п’ятницю.

«Оголошення режимом Юн Йоля надзвичайного стану воєнного стану викликало велике збентеження та страх серед нашого народу», – заявив депутат від Демократичної партії Кім Син Вон на сесії Національної асамблеї Південної Кореї.

Якщо пропозиція про імпічмент буде прийнята та підтримана Конституційним судом, Юн стане другим президентом Південної Кореї, якому оголосили імпічмент після того, як масові протести проти скандалу з торгівлею впливом призвели до відставки колишнього президента Пак Кин Хе у 2017 році.

Голосування за пропозицією відповідно до норм має відбутися протягом 24-72 годин. Це означає, що голосування відбудеться 6 чи 7 грудня.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Згодом парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан. За рішення припинити воєнний стан проголосували 190 депутатів зі 190 присутніх. Згідно з конституцією країни, президент має скасувати указ після голосування. Пізніше Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану.

Раніше стало відомо, що південнокорейська опозиція готується звинуватити президента у держзраді.

«Главком» розбирався, що відбувається у Південній Кореї та чому сумка Dior спровокувала воєнний стан.