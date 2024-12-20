Підозрюваного у вбивстві генерала РФ Кирилова взято під варту

ФСБ стверджує, що громадянина Узбекистану нібито завербували українські спецслужби

Суд у Москві висунув громадянину Узбекистану Ахмаджону Курбанову звинувачення у тероризмі, вбивстві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова і незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що Курбанова, 1995 року народження, звинувачують у тому, що 17 грудня він підірвав саморобний вибуховий пристрій, захований у скутері, який був припаркований біля житлового будинку в Москві.

ФСБ стверджує, що його завербували українські спецслужби, а Слідчий комітет РФ заявив, що затриманому обіцяли заплатити $100 тис.

У повідомленні Слідчого комітету РФ стверджується, що підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де мешкав генерал, а також орендував машину, де встановив камеру спостереження за Ігорем Кириловим. Зйомка нібито транслювалася організаторам вибуху в Дніпрі.

Після того, як надійшов відеосигнал про вихід Кирилова з помічником із під’їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений у дію, заявили у Слідкомі РФ.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

16 грудня «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Під командуванням Кирилова російські війська здійснили понад 4800 атак із застосуванням хімічної зброї в Україні.

До слова, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участі в цій операції.