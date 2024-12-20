Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Підозрюваного у вбивстві генерала РФ Кирилова взято під варту

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваного у вбивстві генерала РФ Кирилова взято під варту
Підозрюваний у ліквідації генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова громадянин Узбекистану Ахмаджон Курбанов
фото: AFP

ФСБ стверджує, що громадянина Узбекистану нібито завербували українські спецслужби

Суд у Москві висунув громадянину Узбекистану Ахмаджону Курбанову звинувачення у тероризмі, вбивстві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова і незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Радіо Свобода. 

Зазначається, що Курбанова, 1995 року народження, звинувачують у тому, що 17 грудня він підірвав саморобний вибуховий пристрій, захований у скутері, який був припаркований біля житлового будинку в Москві.

ФСБ стверджує, що його завербували українські спецслужби, а Слідчий комітет РФ заявив, що затриманому обіцяли заплатити $100 тис.

У повідомленні Слідчого комітету РФ стверджується, що підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де мешкав генерал, а також орендував машину, де встановив камеру спостереження за Ігорем Кириловим. Зйомка нібито транслювалася організаторам вибуху в Дніпрі.

Після того, як надійшов відеосигнал про вихід Кирилова з помічником із під’їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений у дію, заявили у Слідкомі РФ.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

16 грудня «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Під командуванням Кирилова російські війська здійснили понад 4800 атак із застосуванням хімічної зброї в Україні.

До слова, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участі в цій операції. 

Читайте також:

Теги: вибух відео Москва війна злочинець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив, що для припинення вогню важлива сильна позиція нової адміністрації США, готової до посилення України та тотальних санкцій проти РФ
Припинення вогню не може бути без чітких гарантій безпеки для України – президент
Вчора, 19:11
Верховний суд вважає, що, коли військовослужбовець після самовільного залишення частини приймає рішення ухилитися від військової служби, його дії слід кваліфікувати як дезертирство
Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни Судові хроніки
Вчора, 10:10
Як політика Бойка веде до нових угод з Росією
Як Бойко став інструментом Кремля для маніпуляцій в Україні
17 грудня, 13:50
Росія веде кібератаку не лише проти України, а й проти Польщі
Міністр цифровізації Польщі викрив підступний задум Росії
9 грудня, 23:00
Семен Семків розповів, як не допустити повторної війни в Україні
Як українцям не допустити повторного нападу Росії? Відповідь бійця Третьої штурмової
3 грудня, 12:40
В районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було збито кілька безпілотників
Ростовську область атакували дрони
26 листопада, 02:44
Бойовий шлях героя почався восени 2023, коли його направили для виконання бойових завдань до Херсонської області
На фронті загинув 20-річний сапер з Хмельниччини. Згадаймо Максима Корнійчука
25 листопада, 09:00
Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли
Що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році? Відповідь посла
24 листопада, 12:00
Галущенко наголосив, що наразі під загрозою перебувають атомні станції України
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою
23 листопада, 12:51

Соціум

На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72
На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72
Підозрюваного у вбивстві генерала РФ Кирилова взято під варту
Підозрюваного у вбивстві генерала РФ Кирилова взято під варту
Француз, який роками організовував масові зґвалтування дружини, отримав вирок
Француз, який роками організовував масові зґвалтування дружини, отримав вирок
На Гаваях вантажний літак врізався в будівлю аеропорту: є загиблі
На Гаваях вантажний літак врізався в будівлю аеропорту: є загиблі
Поблизу бази Північного флоту РФ у Мурманську пролунало два вибухи
Поблизу бази Північного флоту РФ у Мурманську пролунало два вибухи
У Волгограді було чутно звуки дронів і вибухи (відео)
У Волгограді було чутно звуки дронів і вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)
6244
Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)
5065
Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua