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Співробітники Apple звинувачують компанію у стеженні за їхніми особистими смартфонами

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Співробітники Apple звинувачують компанію у стеженні за їхніми особистими смартфонами
Працівник компанії також судиться з Apple через незаконну політику штрафів та стверджує, що компанія придушує свободу слова працівників
фото з відкритих джерел

Apple заохочує співробітників використовувати власні iPhone для робочих цілей і встановлювати на них корпоративне програмне забезпечення

Працівник Apple Амар Бхакта подав судовий позов проти компанії, звинувативши її в порушенні права на приватність співробітників. Apple змушує працівників використовувати особисті iPhone для робочих завдань і наполягає на їхньому моніторингу під приводом професійної діяльності. Про це повідомляє The Verge.

Apple заохочує співробітників використовувати власні iPhone для робочих цілей і встановлювати на них корпоративне програмне забезпечення. Згідно з політикою компанії, усі дані, зібрані з цих пристроїв, включно з електронною поштою, фотографіями, відео, нотатками та іншою інформацією, можуть бути перевірені Apple у будь-який час.

Бхакта заявляє, що працівники, які використовують свої особисті пристрої для роботи, змушені прив’язувати особисті облікові записи iCloud до корпоративної системи. Це, за його словами, дозволяє Apple отримувати доступ до даних про місцеперебування співробітників та іншої інформації навіть у неробочий час.

У позові також йдеться про те, що Apple порушує закони Каліфорнії, змушуючи співробітників погоджуватися на політику, яка надає компанії право здійснювати фізичне, відео- та електронне спостереження за ними. Ця політика також передбачає можливість Apple проводити обшуки на пристроях як власного, так і стороннього виробництва на «території компанії», що може включати навіть дім співробітника, якщо він працює віддалено.

«Для працівників компанії екосистема Apple – це не сад, обнесений стіною, – йдеться у позові. – Це тюремний двір. Паноптикум, де працівники, як на роботі, так і поза нею, постійно перебувають під всевидячим оком Apple».

Бхакта також судиться з Apple через незаконну політику штрафів та стверджує, що компанія придушує свободу слова працівників. У позові згадуються випадки, коли Apple забороняла Бхакті публічно говорити про свій досвід роботи в цифровій рекламі й змушувала його видалити інформацію про свою роботу в Apple з профілю в LinkedIn.

Нагадаємо, корпорація Apple прибере лоток для фізичних сім-карт із нових смартфонів у 2025 році. Стільниковий зв'язок здійснюватиметься за допомогою eSIM. Подібні пристрої з'являться в низці країн, в яких саме поки невідомо.

У корпорації впевнені, що електронні сім-карти безпечніші, ніж звичайні: сторонні особи не можуть їх витягнути та переставити в інший смартфон. У тому ж апарат із eSIM підтримує одночасно до 8 тарифів різних операторів.

Також компанії Apple загрожує перший в історії штраф відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки, який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній. Зокрема, Apple звинуватить у тому, що вона не дозволяє розробникам направляти користувачів на джерела за межами App Store, де програми коштують дешевше.

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Теги: політика Apple відео

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