Авіакомпанія AirBaltic вже розробила план повернення в Україну

Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси

Авіакомпанія зокрема хоче залишати деякі літаки в Україні на ніч, тобто робити нічну зупинку

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, як тільки відкриють повітряний простір. Про це повідомив головний виконавчий директор Мартін Гаусс в інтерв’ю Bloomberg.

AirBaltic планує перенести пропускну здатність з інших напрямків в Україну, коли для цього будуть безпечні умови. Також авіакомпанія хоче залишати деякі літаки в Україні на ніч, тобто робити нічну зупинку

«Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти назад і квитки продаватимуться», – наголосив Гаусс.

Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси. Відкриття повітряного простору України важливе для компанії через, за словами Гаусса, високий попит на подорожі в Україні та можливість літати більш прямим маршрутом з Латвії, наприклад, у Дубай чи Грецію.

Нагадаємо, раніше старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters говорив, що, попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. За його словами, Київ уже понад рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення.

Україна у Варшаві навіть презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Мер Львова Андрій Садовий теж заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.