Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіакомпанія AirBaltic вже розробила план повернення в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Авіакомпанія AirBaltic вже розробила план повернення в Україну
Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси
фото: Valerian Mazataud/Bloomberg

Авіакомпанія зокрема хоче залишати деякі літаки в Україні на ніч, тобто робити нічну зупинку

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, як тільки відкриють повітряний простір. Про це повідомив головний виконавчий директор Мартін Гаусс в інтерв’ю Bloomberg.

AirBaltic планує перенести пропускну здатність з інших напрямків в Україну, коли для цього будуть безпечні умови. Також авіакомпанія хоче залишати деякі літаки в Україні на ніч, тобто робити нічну зупинку

«Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти назад і квитки продаватимуться», – наголосив Гаусс.

Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси. Відкриття повітряного простору України важливе для компанії через, за словами Гаусса, високий попит на подорожі в Україні та можливість літати більш прямим маршрутом з Латвії, наприклад, у Дубай чи Грецію.

Нагадаємо, раніше старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters говорив, що, попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. За його словами, Київ уже понад рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. 

Україна у Варшаві навіть презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. 

Мер Львова Андрій Садовий теж заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.

Читайте також:

Теги: ринок аеропорт авіація авіарейс авіаперевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Volkswagen продасть підрозділи в китайському Сіньцзяні
Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
29 листопада, 06:00
Знайшли чорні скриньки вантажного літака DHL, що розбився у Вільнюсі
Знайдено чорні скриньки вантажного літака, що впав у Вільнюсі
26 листопада, 18:03
Атаки стали продовженням операцій останніх тижнів, спрямованих проти контрабандних маршрутів сирійського режиму в цьому регіоні
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
26 листопада, 05:46
Ситуація на фронті 26 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
26 листопада, 00:00
Тахов: Надходження українського меду «за дуже низькими цінами» чинить великий тиск на ціни болгарського меду
Не лише яйця та цукор. Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару
19 листопада, 18:44
Ситуація на фронті 18 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року
18 листопада, 00:00
В аеропорту Далласа трапилась стрілянина
Під час стрілянини в аеропорту США куля потрапила в літак
16 листопада, 23:23
Введення санкцій проти Ірану передбачало припинення авіасполучення між країнами
Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном
8 листопада, 19:39
ЗМІ: Наразі Трампу надсилають пропозиції до співпраці, але паралельно готуються реагувати на його можливі недружні дії
ЄС очікує на торговельну війну зі США після перемоги Трампа, – Politico
6 листопада, 20:31

Соціум

Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі
Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі
Авіакомпанія AirBaltic вже розробила план повернення в Україну
Авіакомпанія AirBaltic вже розробила план повернення в Україну
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild
У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild
Оксфордський словник назвав головне слово року
Оксфордський словник назвав головне слово року
У Китаї з'явилась страховка для тих, хто забагато працює
У Китаї з'явилась страховка для тих, хто забагато працює

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
21K
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
13K
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
7365
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
7019
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua