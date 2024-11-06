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ЄС очікує на торговельну війну зі США після перемоги Трампа, – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄС очікує на торговельну війну зі США після перемоги Трампа, – Politico
ЗМІ: Наразі Трампу надсилають пропозиції до співпраці, але паралельно готуються реагувати на його можливі недружні дії
фото: Julia Demaree Nikhinson

Європейські високопосадовці кажуть, що ЄС готовий швидко відреагувати на запровадження будь-яких мит Трампом

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торговельної війни між Америкою та Європейським союзом. Про це повідомляє Politico. 

Видання зауважує, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити «драконівські» 60% мита на усі товари з Китаю, а також 10-20% мита на товари з інших країн, зокрема з Європи. Так він прагне захистити внутрішній ринок і зробити його доступнішим для американського виробника.

Європейські посадовці згадують, як у 2018 році Трамп почав торговельну війну, запровадивши 25-відсоткове мито на сталь і 10-відсоткове мито на алюміній з Європи. Очікується, що його другий мандат, швидше за все, буде ще гіршим у цьому плані, пише Politico. Особливо європейців непокоїть, що тепер ЄС більше залежить від американського скрапленого природного газу. 

Європейські високопосадовці та дипломати кажуть, що ЄС готовий швидко та жорстко відреагувати на запровадження будь-яких мит Трампом, аби змусити його до переговорів. Наразі Трампу надсилають пропозиції до співпраці, але паралельно готуються реагувати на його можливі недружні дії.

«Ми повинні підготуватися до набагато більш агресивного тону і, можливо, спроб примусу в трансатлантичних комерційних дипломатичних відносинах», – сказав Девід Клейманн, старший експерт з торгівлі в аналітичному центрі ODI.

За даними Кільського інституту світової економіки (Німеччина), якщо Трамп справді почне запроваджувати великі мита на імпорт, це призведе до «значних економічних втрат». Зокрема ВВП Євросоюзу може скоротитися на 0,5%, а Німеччини аж на 3,2%. Втрати Китаю можуть бути ще більшими.

«Якщо американська сторона введе невиправдані мита на продукцію ЄС, ми готові до цього і будемо реагувати. Якщо Трамп продовжить свої анонсовані тарифні фантазії, тоді ми повернемо його до реальності та захистимося», – сказав Бернд Ланге, ветеран Європейського парламенту та голова комітету з міжнародної торгівлі.

Мапа президентських виборів у США

Нагадаємо, Дональд Трамп та його союзники уважно стежать за тим, хто і коли зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв’язок, щоб привітати з перемогою на президентських виборах у США.

До слова, перші кроки республіканця Дональда Трампа після повернення в Білий дім стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Про це заявивстарший радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер в ефірі CBS.

Як повідомляється, перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

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Теги: ветеран Дональд Трамп імпорт ринок радник Європейський союз перемога втрати

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