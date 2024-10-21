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Садовий прокоментував можливість відкриття аеропорту у Львові

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Садовий прокоментував можливість відкриття аеропорту у Львові
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького
фото: zuap.org

Садовий: «Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати»

В експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю rbc.ua.

Минулоріч було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто все ж таки відкрити один із аеропортів, і Львів розглядався як одна з опцій. Нині це питання справді обговорюється, однак ключовою залишається безпека людей.

«Є питання безпеки держави, є питання безпеки людей. Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах. І я думаю, що коли буде прийнято рішення, ви про це першими взнаєте», – запевнив Садовий.

Мер зауважив, що в Україні є багато летовищ, і, на його думку, під час війни хоча б одне з них мало б працювати.

Нагадаємо, що цьогоріч туристичний збір у Львівській області становив рекордні понад 46 млн грн. Область також лідирує в Україні за податковими надходженнями від туризму, але для збільшення її привабливості для інвесторів потрібне відновлення роботи аеропорту «Львів», повідомляв голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, це відбудеться лише за умови закриття неба над областю.

Як повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

Нагадаємо, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».

Теги: Андрій Садовий Львів аеропорт

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