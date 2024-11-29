Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю

Volkswagen покидає китайський регіон Сіньцзян через 12 років роботи

Автогігант Volkswagen продасть держкомпанії з Шанхаю свою частку на підприємстві, розташованому в Сіньцзянь-Уйгурському регіоні Китаю. Про це повідомляє Reuters.

«Цей крок покладе край багаторічному наростаючому тиску інвесторів, які вимагають від Volkswagen відмовитися від присутності в регіоні, де правозахисні групи задокументували порушення, включаючи масову примусову працю в таборах. Пекін заперечує будь-які подібні порушення», – наголошується в публікації.

Сума угоди не розголошується. Раніше на заводі збирали автомобілі Volkswagen Santana. В рамках угоди під контроль покупця SMVIC перейдуть випробувальні полігони в Турфані (Сіньцзян) та Шанхаї. Після цього Volkswagen припинить свою присутність у Сіньцзяні.

До слова, Volkswagen почав скорочувати робочі місця у Китаї, прагнучи скоротити витрати у всьому світі на 20% протягом наступних трьох років. За словами людей, знайомих із ситуацією, скорочення торкнуться кількох сотень місцевих співробітників, оскільки Volkswagen бореться із падінням продажів на своєму найбільшому ринку. Преміальний бренд компанії Audi також скорочує чисельність персоналу.

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.