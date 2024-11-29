Головна Техно Авто
search button user button menu button

Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
Volkswagen продасть підрозділи в китайському Сіньцзяні
фото із відкритих джерел

Volkswagen покидає китайський регіон Сіньцзян через 12 років роботи

Автогігант Volkswagen продасть держкомпанії з Шанхаю свою частку на підприємстві, розташованому в Сіньцзянь-Уйгурському регіоні Китаю. Про це повідомляє Reuters.

«Цей крок покладе край багаторічному наростаючому тиску інвесторів, які вимагають від Volkswagen відмовитися від присутності в регіоні, де правозахисні групи задокументували порушення, включаючи масову примусову працю в таборах. Пекін заперечує будь-які подібні порушення», – наголошується в публікації.

Сума угоди не розголошується. Раніше на заводі збирали автомобілі Volkswagen Santana. В рамках угоди під контроль покупця SMVIC перейдуть випробувальні полігони в Турфані (Сіньцзян) та Шанхаї. Після цього Volkswagen припинить свою присутність у Сіньцзяні.

До слова, Volkswagen почав скорочувати робочі місця у Китаї, прагнучи скоротити витрати у всьому світі на 20% протягом наступних трьох років. За словами людей, знайомих із ситуацією, скорочення торкнуться кількох сотень місцевих співробітників, оскільки Volkswagen бореться із падінням продажів на своєму найбільшому ринку. Преміальний бренд компанії Audi також скорочує чисельність персоналу.

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

Читайте також:

Теги: автопром праця ринок Volkswagen автомобіль Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«А навіщо нам світ, в якому немає місця Україні?»
Як неядерне мислення вбиває Україну?
2 листопада, 12:44
«За збоченою логікою міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова виходить так, що це Україна і підлий Захід разом підступно напали на миролюбну Російську Федерацію»
Путін вірить, що Захід віддасть йому Україну на поталу
4 листопада, 21:13
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2024 року
12 листопада, 00:00
Ллойд Остін планував зустрітися з очільником китайського МЗС на полях заходу в Лаосі
Міністр оборони Китаю відмовився зустрітися з главою Пентагону – Defense News
19 листопада, 20:16
На Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних
На Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних
25 листопада, 03:40
Громадяни України скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у травні 2021 року 60% опитаних оцінювали її як «дуже погану»
Лише 16% українців оцінюють добробут своєї родини як «дуже хороший» – опитування
6 листопада, 17:11
Лідер КНР зустрівся з прем'єром Японії
Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії: говорили про Тайвань
16 листопада, 07:03
На заводах Bosch буде менше працівників
Менше роботи та грошей: компанія Bosch ошелешила працівників
22 листопада, 08:36
Зближення лідерів Росії та КНДР суттєво впливає на політику багатьох країн
Зближення Росії та Північної Кореї викликає побоювання у КНР – Guardian
25 листопада, 12:19

Авто

Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times
Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times
Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини
Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту
В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту
У Швейцарії виявлено цвинтар раритетних автомобілів
У Швейцарії виявлено цвинтар раритетних автомобілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
31K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
9336
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
6663
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)
5717
Путін посмоктав палець та знову пригрозив Україні (відео)

Новини

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
27 листопада, 12:26

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua