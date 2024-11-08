Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

Угода між Україною та Іраном була чинною понад 30 років

Кабінет міністрів розірвав угоду з Іраном про повітряне сполучення. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран», – написав він.

Угода була чинною понад 30 років, країни уклали її 9 липня 1993 року у Тегерані.

У травні 2023 року Верховна Рада підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Вони передбачають заборону на виведення капіталу з України резидентами Ірану, заборону будь-якого транзиту, введення торгівельної блокади та припинення авіасполучення.

Нагадаємо, старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» – відновляться до кінця січня 2025 року.

Раніше Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

До слова, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більш як три місяці віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.