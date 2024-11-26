Головна Світ Політика
search button user button menu button

Знайдено чорні скриньки вантажного літака, що впав у Вільнюсі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Знайдено чорні скриньки вантажного літака, що впав у Вільнюсі
Знайшли чорні скриньки вантажного літака DHL, що розбився у Вільнюсі
фото: Мін'юст Литви

Знайдено чорні скриньки вантажного літака DHL, який розбився напередодні у Вільнюсі

Фахівці виявили чорну скриньку вантажного літака компанії DHL, що розбився в понеділок на підльоті до Вільнюського міжнародного аеропорту. Про це  із посиланням на повідомлення Мін'юсту Литви пише LRT.

«При розборі уламків повітряного судна виявлено чорну скриньку», – йдеться у повідомленні.

Boeing 737, що розбився, належав іспанській компанії Swift Air і використовувався для перевезень посилок компанії DHL.

Місцев ЗМІ також пишуть атастрофа вантажного літака компанії DHL, який розбився поблизу аеропорту Вільнюса, ймовірно все ж пов'язана з «технічними питаннями», заявив телеканалу LRT голова Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантас Віткаускас.

За його словами, влада наразі розглядає «технічні питання» як основну причину катастрофи, проте «поки що рано говорити щось точніше, тому що з моменту події минуло лише дві години».

Водночас він уточнив первісне повідомлення пожежної служби Литви про те, що літак упав на житловий будинок, зазначивши, що борт розбився поряд із ним. Після інциденту виникла пожежа, з будинку було евакуйовано 12 мешканців.

«Тут завдяки щасливому збігу обставин нам вдалося уникнути жертв. Щодо потерпілого екіпажу, то одного члена екіпажу знайдено без ознак життя, двоє врятовано, їх доправили до лікарні, їм надають допомогу», – сказав Віткаускас.

Директор Департаменту державної безпеки (ДДБ) Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що версію про теракт виключати не можна, але поки що жодних даних, що вказують на це, немає. 

Президент Литви Науседа також висловився про авіакатастрофу у Вільнюсі. За його словами, поки що рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака, однак через деструктивну поведінку Росії будь-які нещасні випадки у Європі тепер природно викликають підозри, чи не було це диверсією

Читайте також:

Теги: пожежа теракт авіація авіакатастрофа літак Литва будинок влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте
Ліва опозиція перемогла на виборах у Литві: як це вплине на Україну
28 жовтня, 08:59
Дефіцит працівників є зараз найбільшою перепоною для ведення бізнесу в Україні
Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді: Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки
1 листопада, 13:00
Компанія Boeing потерпала відмасштабного страйку працівників
Співробітники Boeing погодилися завершити семитижневий страйк
5 листопада, 12:23
Росіяни атакували Миколаїв дронами: горять житлові будинки, є загиблі (оновлено)
Росіяни атакували Миколаїв дронами: горять житлові будинки, є загиблі (оновлено)
11 листопада, 04:35
У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
12 листопада, 04:29
Ситуація на фронті 4 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року
4 листопада, 00:00
Росіяни атакували Київ ударними дронами
Руйнування, пожежі та постраждалі: наслідки атаки БпЛА на Київ
7 листопада, 07:14
Збій стався в ланцюжках поставок компанією Rolls-Royce
У Британії авіакомпанії скасовують сотні рейсів через проблеми із запчастинами
12 листопада, 10:26
У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки БпЛА загорівся балкон на 9 поверсі – КМВА
У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки БпЛА загорівся балкон на 9 поверсі – КМВА
Вчора, 00:22

Політика

Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, викладатиме в російському університеті
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, викладатиме в російському університеті
Стало відомо, скільки ракет Storm Shadow мають союзники України
Стало відомо, скільки ракет Storm Shadow мають союзники України
Знайдено чорні скриньки вантажного літака, що впав у Вільнюсі
Знайдено чорні скриньки вантажного літака, що впав у Вільнюсі
Російський генерал, який провалив захоплення Києва, керуватиме угрупованням «Південь»
Російський генерал, який провалив захоплення Києва, керуватиме угрупованням «Південь»
Литва вручила російському дипломату ноту протесту через воєнні злочини РФ
Литва вручила російському дипломату ноту протесту через воєнні злочини РФ
Міноборони РФ визнало ураження ракетами Atacms аеродрому та ППО на Курщині
Міноборони РФ визнало ураження ракетами Atacms аеродрому та ППО на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
38K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
8131
Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона
7037
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6711
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях

Новини

ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Сьогодні, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Сьогодні, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Сьогодні, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Сьогодні, 05:46
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua