Знайдено чорні скриньки вантажного літака, що впав у Вільнюсі

Знайдено чорні скриньки вантажного літака DHL, який розбився напередодні у Вільнюсі

Фахівці виявили чорну скриньку вантажного літака компанії DHL, що розбився в понеділок на підльоті до Вільнюського міжнародного аеропорту. Про це із посиланням на повідомлення Мін'юсту Литви пише LRT.

«При розборі уламків повітряного судна виявлено чорну скриньку», – йдеться у повідомленні.

Boeing 737, що розбився, належав іспанській компанії Swift Air і використовувався для перевезень посилок компанії DHL.

Місцев ЗМІ також пишуть атастрофа вантажного літака компанії DHL, який розбився поблизу аеропорту Вільнюса, ймовірно все ж пов'язана з «технічними питаннями», заявив телеканалу LRT голова Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантас Віткаускас.

За його словами, влада наразі розглядає «технічні питання» як основну причину катастрофи, проте «поки що рано говорити щось точніше, тому що з моменту події минуло лише дві години».

Водночас він уточнив первісне повідомлення пожежної служби Литви про те, що літак упав на житловий будинок, зазначивши, що борт розбився поряд із ним. Після інциденту виникла пожежа, з будинку було евакуйовано 12 мешканців.

«Тут завдяки щасливому збігу обставин нам вдалося уникнути жертв. Щодо потерпілого екіпажу, то одного члена екіпажу знайдено без ознак життя, двоє врятовано, їх доправили до лікарні, їм надають допомогу», – сказав Віткаускас.

Директор Департаменту державної безпеки (ДДБ) Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що версію про теракт виключати не можна, але поки що жодних даних, що вказують на це, немає.

Президент Литви Науседа також висловився про авіакатастрофу у Вільнюсі. За його словами, поки що рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака, однак через деструктивну поведінку Росії будь-які нещасні випадки у Європі тепер природно викликають підозри, чи не було це диверсією