Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна веде перемовини з європейськими авіакомпаніями про відкриття деяких аеропортів

Марія Мартинюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна веде перемовини з європейськими авіакомпаніями про відкриття деяких аеропортів
Найпершим можуть відкрити аеропорт «Львів»
Фото з відкритих джерел

Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення

Попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. Про це в інтерв'ю виданню Reuters заявив старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон.

За його словами, офіційний Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. Найпершим можуть відкрити аеропорт «Львів».

«Якщо регулюючі органи погодяться, що відкрити його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь готова підтримати зусилля з відновлення», – сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

Державіаслужба у письмовому коментарі повідомила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної «авіації за умови оцінки та зниження ризиків до прийнятного рівня та впровадження додаткових заходів безпеки». Він не передбачав жодних часових рамок.

Забезпечення безпеки повітряного простору є першочерговим завданням, і «було багато роботи над цією проблемою», сказав Еллісон. Додаткових подробиць він не повідомив.

Львівська область, яка межує з Польщею, рідко потрапляє під удари Росії порівняно з іншими частинами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру та обстрілювали її безпілотниками та ракетами.

Аеропорт має два термінали й до війни міг обслуговувати до 3000 пасажирів на годину.

Марш Макленнан підтримує український уряд у створенні механізму страхування комерційної авіації, сказав Еллісон. Брокер вже проводить програму страхування суден, що перевозять усі вантажі Чорноморським коридором України. За його словами, до переговорів залучений авіаційний сектор.

Нагадаємо, що в Індії літак із 187 пасажирами екстрено приземлився через загрозу вибуху. Адміністрація аеропорту отримала повідомлення вранці 14 листопада. Літак сів у повітряній гавані Райпура, столиці штату Чхаттісгарха. Борт негайно доставили в ізолятор для обов'язкової перевірки безпеки, уточнили журналісти з посиланням на старшого суперінтенданта поліції Райпура Сантоша Сінгха.

 

Читайте також:

Теги: аеропорт авіаперевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Прикордонники розповіли, скільки людей загинули при спробах втекти з України
Прикордонники розповіли, скільки людей загинули при спробах втекти з України
У Маріуполі окупанти продають квартири в новобудовах: ціна місцевим не по кишені
У Маріуполі окупанти продають квартири в новобудовах: ціна місцевим не по кишені
Україна веде перемовини з європейськими авіакомпаніями про відкриття деяких аеропортів
Україна веде перемовини з європейськими авіакомпаніями про відкриття деяких аеропортів
Окупанти зайшли у село Гремʼяч? Держприкордонслужба зробила заяву
Окупанти зайшли у село Гремʼяч? Держприкордонслужба зробила заяву
Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль «Зубр»
Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль «Зубр»
Прикордонники знищили російську вантажівку з боєприпасами
Прикордонники знищили російську вантажівку з боєприпасами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
30K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
26K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
6906
Різдвяний піст 2024 року: дата, меню, обмеження та правила
6812
Лавров поскаржився на відмови «дружніх» країн заправляти його літак

Новини

Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Сьогодні, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua