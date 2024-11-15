Україна веде перемовини з європейськими авіакомпаніями про відкриття деяких аеропортів

Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення

Попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. Про це в інтерв'ю виданню Reuters заявив старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон.

За його словами, офіційний Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. Найпершим можуть відкрити аеропорт «Львів».

«Якщо регулюючі органи погодяться, що відкрити його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь готова підтримати зусилля з відновлення», – сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

Державіаслужба у письмовому коментарі повідомила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної «авіації за умови оцінки та зниження ризиків до прийнятного рівня та впровадження додаткових заходів безпеки». Він не передбачав жодних часових рамок.

Забезпечення безпеки повітряного простору є першочерговим завданням, і «було багато роботи над цією проблемою», сказав Еллісон. Додаткових подробиць він не повідомив.

Львівська область, яка межує з Польщею, рідко потрапляє під удари Росії порівняно з іншими частинами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру та обстрілювали її безпілотниками та ракетами.

Аеропорт має два термінали й до війни міг обслуговувати до 3000 пасажирів на годину.

Марш Макленнан підтримує український уряд у створенні механізму страхування комерційної авіації, сказав Еллісон. Брокер вже проводить програму страхування суден, що перевозять усі вантажі Чорноморським коридором України. За його словами, до переговорів залучений авіаційний сектор.

Нагадаємо, що в Індії літак із 187 пасажирами екстрено приземлився через загрозу вибуху. Адміністрація аеропорту отримала повідомлення вранці 14 листопада. Літак сів у повітряній гавані Райпура, столиці штату Чхаттісгарха. Борт негайно доставили в ізолятор для обов'язкової перевірки безпеки, уточнили журналісти з посиланням на старшого суперінтенданта поліції Райпура Сантоша Сінгха.