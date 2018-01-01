Авіаудар на півночі Ємену: Щонайменше 15 жертв

Авіаудар ускладнив сполучення із провінцією Саада

Місцеві жителі на півночі Ємену повідомляють про щонайменше 15 загиблих людей від авіаудару, який здійснила міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Про це повідомляє агентство Reuters. Літак наніс удари по двом машинам, які перевозили пасажирів, і вантажівці, які їхали по головній дорозі на південь від адміністративного центру



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Авіаудар ускладнив сполучення із провінцією Саада

Місцеві жителі на півночі Ємену повідомляють про щонайменше 15 загиблих людей від авіаудару, який здійснила міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Про це повідомляє агентство Reuters.

Літак наніс удари по двом машинам, які перевозили пасажирів, і вантажівці, які їхали по головній дорозі на південь від адміністративного центру провінції Саада. Точна кількість поранених невідома.

При цьому зазнала значних ушкоджень і дорога, яка з’єднує столицю країни місто Сана із північною провінцією Саада. Саме цей регіон є місцем походження повстанців-хуситів, які в 2014 році захопили столицю і витіснили звідти сили очільника Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді, що і змусило Саудівську Аравію почали інтервенцію в березні 2015 року.

Сили міжнародної коаліції на чолі із Ер-Ріядом вже неодноразово наносили удари, жертвами яких ставало цивільне населення. Всього ж внаслідок конфлікту загинули до 10 тисяч людей, а іще 2 млн. стали вимушеними біженцями. При цьому Ємен балансує на межі голоду і епідемій.