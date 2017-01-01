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    Австрія офіційно дозволила одружуватися чоловікам з чоловіками

    Дозвіл гей-шлюбів обґрунтовують забороною дискримінації, зазначеною в конституції країни
    З  1 січня 2019 року в Австрії можна буде укладати одностатеві шлюби. Конституційний суд країни визнав їхню заборону дискримінацією. Про це повідомляє DW. Конституційний суд Австрії у вівторок, 5 грудня, дозволив у майбутньому укладати одностатеві шлюби. Суд обґрунтував своє рішення забороною дискримінації, зазначеною в конституції
    • Сьогодні, 16:23
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    Фото з відкритих джерел

    Дозвіл гей-шлюбів обґрунтовують забороною дискримінації, зазначеною в конституції країни

    З  1 січня 2019 року в Австрії можна буде укладати одностатеві шлюби. Конституційний суд країни визнав їхню заборону дискримінацією. Про це повідомляє DW.

    Конституційний суд Австрії у вівторок, 5 грудня, дозволив у майбутньому укладати одностатеві шлюби. Суд обґрунтував своє рішення забороною дискримінації, зазначеною в конституції країни. Одностатеві шлюби буде можливо укладати в Австрії починаючи з 1 січня 2019 року.

    У ЗМІ нагадують, що дедалі більше країн узаконюють одностатеві шлюби. У Німеччині принцип «шлюб для всіх» діє з 1 жовтня поточного року. Правлячий союз християнських демократів у німецькому Бундестазі розділився під час голосування щодо одностатевих шлюбів. Голова правлячої в Австрії Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц (Sebastian Kurz) виступає проти одностатевих шлюбів.

    Парламент Мальти у липні проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів. Прем'єр-міністр острівної країни Джозеф Мускат таким чином виконав свою обіцянку зробити легалізацію одностатевих шлюбів першим законопроектом його нової каденції.

    суд Конституційний суд одностатеві шлюби
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