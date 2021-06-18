  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Австрія послаблює карантинні обмеження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Австрія послаблює карантинні обмеження - Австрія послаблює карантинні обмеження
    Австрія послаблює карантинні обмеження
    Фото з відкритих джерел

    Комендантська година буде скасована, а обов’язкові маски FFP2 замінені на звичайний захист рота

    Австрійський уряд оголосив про подальше послаблення заходів Covid-19, починаючи з 1 липня. Про це пише Vindobona.

    Комендантська година буде скасована, а обов’язкові маски FFP2 замінені на звичайний захист рота і носа в більшості громадських приміщень.

    З 1 липня правила щодо відстані (мінімальна відстань 1 метр) будуть скасовані, також не буде жодних обмежень щодо квадратних метрів в магазинах та на підприємствах.

    З початку липня в Австрії зможуть запрацювати нічні клуби, бари та дискотеки. Водночас при вході відвідувачі мають пред’явити негативний результат тест на коронавірусу, сертифікат про вакцинацію або ж довідку про одужання від коронавірусу (так зване 3G-правило).

    Кафе та ресторани не будуть закриватися опівночі, а зможуть працювати довше, проте відвідувачі тут теж повинні будуть пред’явити негативний результат тест на коронавірусу.

    Подальше послаблення можна очікувати через три тижні після 1 липня, а саме з 22 липня.

    Теги: Австрія уряд комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австрія послаблює карантинні обмеження