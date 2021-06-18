Австрія послаблює карантинні обмеження

Комендантська година буде скасована, а обов’язкові маски FFP2 замінені на звичайний захист рота

Австрійський уряд оголосив про подальше послаблення заходів Covid-19, починаючи з 1 липня. Про це пише Vindobona.

Комендантська година буде скасована, а обов’язкові маски FFP2 замінені на звичайний захист рота і носа в більшості громадських приміщень.

З 1 липня правила щодо відстані (мінімальна відстань 1 метр) будуть скасовані, також не буде жодних обмежень щодо квадратних метрів в магазинах та на підприємствах.

З початку липня в Австрії зможуть запрацювати нічні клуби, бари та дискотеки. Водночас при вході відвідувачі мають пред’явити негативний результат тест на коронавірусу, сертифікат про вакцинацію або ж довідку про одужання від коронавірусу (так зване 3G-правило).

Кафе та ресторани не будуть закриватися опівночі, а зможуть працювати довше, проте відвідувачі тут теж повинні будуть пред’явити негативний результат тест на коронавірусу.

Подальше послаблення можна очікувати через три тижні після 1 липня, а саме з 22 липня.