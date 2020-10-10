Азербайджан показав кадри знищення танків армії Вірменії (відео)



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Ударом у відповідь було знищено і виведено з ладу велику кількість живої сили противника

Військові Азербайджану розповіли про знищення вірменських танків та іншої техніки в результаті удару в районі населеного пункту Гадрут в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє вранці 10 жовтня міністерство оборони Азербайджану, інтенсивні бої тривали навіть вночі.

За даними азербайджанської сторони, ударом у відповідь було знищено і виведено з ладу велику кількість живої сили противника, 13 танків, 4 РСЗВ БМ-21 Град, 6 гаубиць Д-20 і Д-30, 3 самохідні артилерійські установки 2С3 Акація, 2 зенітні установки M55 Застава, 2 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Азербайджан заявляє про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі.

Як повідомлялося, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

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