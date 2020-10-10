Президент Азербайджану визнав присутність турецьких F-16 у країні



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«Туреччина – наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, – звичайне явище» – Алієв

Це перше офіційне визнання азербайджанської влади щодо наявності на її території винищувачів ВПС Туреччини

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що на території його країни знаходяться турецькі винищувачі F-16, але участь у боях не беруть.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що винищувачі F-16 прибули до Азербайджану для участі у військових навчаннях, відповідаючи на питання про знімки, на яких принаймні на одній із баз видно турецькі винищувачі.

«Туреччина – наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, – звичайне явище» – заявив Алієв.

За його словами, через пандемію цього року країни провели лише два військові навчання, тоді як минулого року – десять.

«Винищувачі F-16 знаходяться на землі, вони не здійснюють польоти і ні в якому вигляді не беруть участь в боях» – сказав президент Азербайджану.

«Я говорю про це однозначно і навіть хочу повідомити вам про одну вірменську фейк-новину. У перші дні протистояння вони сказали, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Це-фейк-новина, ті, хто звинувачував нас у цьому, зараз повинні вибачитися, тому що всі знають, що це – фейк-новина. Винищувачі F-16 знаходяться тут, але, як ви правильно помітили, – на землі» – додав Алієв.

Варто зазначити, що це перше офіційне визнання азербайджанської влади щодо наявності на її території винищувачів ВПС Туреччини.

Нагадаємо, Азербайджан заявляє про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі.

Як повідомлялося, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

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