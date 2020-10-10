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    У світі

    Президент Азербайджану визнав присутність турецьких F-16 у країні

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    <p>&laquo;Туреччина &ndash; наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, &ndash; звичайне явище&raquo; &ndash; Алієв</p> - Президент Азербайджану визнав присутність турецьких F-16 у країні

    «Туреччина – наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, – звичайне явище» – Алієв

    Це перше офіційне визнання азербайджанської влади щодо наявності на її території винищувачів ВПС Туреччини

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що на території його країни знаходяться турецькі винищувачі F-16, але участь у боях не беруть.

    Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

    Він зазначив, що винищувачі F-16 прибули до Азербайджану для участі у військових навчаннях, відповідаючи на питання про знімки, на яких принаймні на одній із баз видно турецькі винищувачі.

    «Туреччина – наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, – звичайне явище» – заявив Алієв.

    За його словами, через пандемію цього року країни провели лише два військові навчання, тоді як минулого року – десять.

    «Винищувачі F-16 знаходяться на землі, вони не здійснюють польоти і ні в якому вигляді не беруть участь в боях» – сказав президент Азербайджану.

    «Я говорю про це однозначно і навіть хочу повідомити вам про одну вірменську фейк-новину. У перші дні протистояння вони сказали, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Це-фейк-новина, ті, хто звинувачував нас у цьому, зараз повинні вибачитися, тому що всі знають, що це – фейк-новина. Винищувачі F-16 знаходяться тут, але, як ви правильно помітили, – на землі» – додав Алієв.

    Варто зазначити, що це перше офіційне визнання азербайджанської влади щодо наявності на її території винищувачів ВПС Туреччини.

    Нагадаємо, Азербайджан заявляє про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі.

    Як повідомлялося, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

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