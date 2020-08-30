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    У світі

    Азербайджан на місяць продовжив особливий карантинний режим

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    Попереднім урядовим рішенням особливий режим в Азербайджані було запроваджено до 31 серпня

    Влада Азербайджану продовжила особливий карантинний режим у країні до 30 вересня.

    Ппро це повідомляє Азертадж із посиланням на оперативний штаб при кабінеті міністрів країни.

    Зазначається, що відповідне рішення ухвалено з метою «закріплення досягнень, ефективного захисту життя і здоров'я людей, а також з урахуванням того, що ситуація у зв'язку з пандемією Covid-19 у світі досі залишається незадовільною».

    Попереднім урядовим рішенням особливий режим в Азербайджані було запроваджено до 31 серпня.

    За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено 25 млн 126,7 тис. випадків Covid-19, у тому числі понад 845 тис. летальних, одужали 17 млн 444 тис. осіб.

    Азербайджан влада
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