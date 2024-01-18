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Роман Шрайк Журналіст

Допомога Україні, яка застрягла у Конгресі США. Що буде далі?

glavcom.ua
«Трампісти вже повністю увійшли до режиму передвиборчої кампанії»
фото: АР

Про допомогу нашій країні, яку так довго розглядають американські конгресмени

Нагадаю, що проект висить у Сенаті. Умовою його прийняття республіканці (всі республіканці, а не тільки трампісти) зробили посилення імміграційних норм. Різниця в тому, що нормальні республіканці проблему з імміграцією хочуть вирішити, а трампісти – зберегти її, щоб використати проти Байдена.

Якщо проблема зникне, зникне і ключовий привід для критики, а це не потрібно. Трампісти вже повністю увійшли до режиму передвиборчої кампанії, головна мета якої - обрання їхньої особистої месії президентом.

Принцип «що гірше Байдену, тим краще нам» вийшов на новий рівень, тому упокорені вимагають максимально жорсткий варіант імміграційної реформи. Але в Сенаті більший вплив мають нормальні, тому є шанс, що компромісу буде досягнуто, і пакет, що включає допомогу Україні, візьмуть. Після цього проект потрапить до Палати представників, яка перебуває під впливом трампістів.

Там можливі кілька варіантів:

  • проект тупо не розглянуть,
  • внесуть правки і відправлять назад до Сенату,
  • провалять,
  • приймуть.

Усе це суто теоретично. Судячи з заяв спікера Палати, пакет не розглядатимуть або змінять до неадекватного стану з електоральних міркувань «чим гірше, тим краще». Адже тільки месія може зробити правильну реформу, а не ці ваші байдени.

Тобто ситуація досить погана, але це не означає, що все зникло. У політиці завжди з'являються якісь можливості.

Тож давайте йти крок за кроком. Зараз продовжуємо чекати на компроміс у Сенаті, а потім подивимося, що буде далі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна США війна фінансування

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Роман Шрайк

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