Посол Маркарова розповіла, як може допомогти Україні зустріч Байдена і Шольца

Наразі Олаф Шольц перебуває з візитом у США

Майбутня зустріч президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем може допомогти Україні отримати «далекобійні можливості». Таку думку висловила пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, ця зустріч є дуже важливою. Пані посол висловила сподівання, що на ній будуть обговорюватися ті можливості, які Україна ще не отримала.

«Сподіваюся, що вона (зустріч – ред.) посуне нас до далекобійних можливостей. Ми постійно нагадуємо обом партнерам, що вони нам дуже потрібні», – прокоментувала Маркарова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі Олаф Шольц перебуває з візитом в США. У ході візиту глава німецького уряду хотів обговорити з американськими чиновниками військову допомогу Україні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з сенаторами США. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.

Раніше Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні. За словами Шольца, зараз настав момент, коли союзники повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме дати Україні можливість захищатися і водночас надіслати дуже чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путін.

Він зазначив, що Україна дійсно захищається всім, що має, втім, щоб вона продовжувала це робити, їй потрібна підтримка.

До слова, Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України. Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.