Байден зробив нову заяву щодо перемир'я у Секторі Гази

The Guardian: Президент Байден чи не вперше публічно критикує військову кампанію Ізраїлю в Секторі Гази

Президент США Джо Байден заявив, що продовжує посилено працювати, щоб домогтися перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС та звільнення захоплених у полон ізраїльських заручників. Його слова наводить видання The Guardian.

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Джо Байден припустив, що військова відповідь Ізраїлю в Газі була «завищеною», і сказав, що прагне «тривалої паузи у бойових діях», щоб допомогти хворим палестинським мирним жителям.

«Я вважаю, як ви знаєте, що проведення заходів у відповідь у Секторі Гази було надмірним», – сказав Байден журналістам у Білому домі.

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Він додав, що наполягав на угоді щодо нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, збільшення гуманітарної допомоги палестинським мирним жителям і тимчасової паузи в боях, щоб дозволити звільнити заручників, захоплених ХАМАСом.

«Зараз я дуже докладаю зусиль, щоб впоратися з припиненням вогню і звільнення заручників», – сказав Байден. «Є багато невинних людей, які голодують, багато невинних людей, які потрапили в біду та вмирають, і це має припинитися».

Як пише видання, ці зауваження є одними з найгостріших на сьогоднішній день, що стосуються публічної критики Байдена уряду ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Вони прозвучали в той момент, коли на президента Ізраїлю посилюється внутрішній тиск, щоб країна припинила війну. Після перших атак Ізраїлю Байдена також критикували за зауваження, коли він зазначив, що смерть невинних палестинців була «ціною за ведення війни».

Раніше Байден назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль. Зусилля США з підтримки стабільності на Близькому Сході та розвитку співпраці з Саудівською Аравією та іншими країнами могли послужити мотивацією для нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Про це заявив президент США, Джо Байден.

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«Я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, полягало в тому, що вони знали про мою дуже тісну співпрацю із саудівцями та іншими країнами у регіоні, щоби принести мир у регіон, визнавши Ізраїль та право Ізраїлю на існування», – зауважив Байден. Глава Білого дому підкреслив, що це його особиста думка, яку він не може довести конкретними фактами.

Нагадаємо, Ізраїль не прийме умови ХАМАСу щодо постійного припинення вогню в рамках переговорів про звільнення заручників. Про це пише The Times of Israel з посиланням на урядові джерела.Після більш як тижневого очікування ХАМАС надав у вівторок свою відповідь на план, розроблений у Парижі минулих вихідних за участю катарських і єгипетських посередників, а також представників ООН та Ізраїлю.

Зазначається, що ХАМАС вимагає «всеосяжного й повного припинення вогню, надання допомоги, житла, а також відбудови, зняття блокади Сектору Гази й завершення обміну полоненими». Як пише видання це умови, на які Ізраїль не може піти без попередніх домовленостей.

Відповідь ХАМАСу інтерпретується в Ізраїлі як відмова від запропонованого плану. Угруповання вимагає, щоб переговори про звільнення заручників передбачали постійне припинення вогню, зняття ізраїльсько-єгипетської блокади Гази, відбудову анклаву й звільнення палестинських в'язнів служби безпеки в обмін на 136 бранців, понад 30 з яких мертві.