Вибухи у Дніпрі, зустріч Байдена з главою МЗС Китаю: головне за ніч

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І

У ніч проти 28 жовтня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Вперше країни Латинської Америки засудили російську агресію проти України. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи у Дніпрі

У ніч проти 28 жовтня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у низці південних та центральних областей України.

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Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Умєров провів розмову з главою Пентагону

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном майбутню зустріч у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну допомогу США у забезпеченні безпеки України перед російською агресією, а також плани наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка знову збере разом близько 50 країн», – йдеться у повідомленні Пентагону.

Повідомляється, що міністри оборони обговорили останні події в Україні та під час діалогу пообіцяли підтримувати тісний контакт надалі.

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Країни Латинської Америки засудили агресію Росії проти України

Вперше країни Латинської Америки засудили російську агресію проти України. Про це йдеться на порталі Верховної Ради України.

Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, повідомила, що вперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій із чітким засудженням російської агресії проти України.

У текст Декларації вдалося включити окремий пункт, де виражається солідарність з Україною, підтримка Формули миру Президента України та засуджується російська агресія проти нашої держави.

«Ми солідарні з народом України, який страждає на невиправдану, непровоковану російську агресію. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули світу для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного світу в Україні відповідно до Статуту ООН», – йдеться в документі.

Олена Кондратюк підкреслила, що це сталося вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли вдалося у такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію. 34 партії із 21 держави Латинської Америки висловили підтримку Україні у війні проти Росії.

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Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Глава американської держави в ході переговорів підкреслив, що США та Китай повинні відповідально ставитися до конкуренції у відносинах та підтримувати відкриті лінії зв'язку.

«Він підкреслив, що США та Китай повинні спільно вирішувати глобальні проблеми», – цитує Білий дім слова президента Байдена.

ООН ухвалила резолюцію про негайне припинення вогню в Газі

У п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів, передає Reuters.

«Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 27 жовтня, переважною більшістю голосів закликала до негайного гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, а також висунула вимогу надати доступ гуманітарній допомозі до обложеного сектору Газа і захистити цивільне населення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що резолюція, розроблена арабськими країнами, не є обов'язковою до виконання, але має політичну вагу, враховуючи глобальну температуру, оскільки Ізраїль посилює свої наземні операції в Газі у відповідь на найгірший за 75-річну історію Ізраїлю напад ХАМАСу на цивільне населення, що стався 7 жовтня.

Резолюція була прийнята 120 голосами «за», 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 - в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати – проголосували «проти». Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не вжила заходів.

Армія Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази

Майор ізраїльського ЦАХАЛу повідомив, що війська та танки Ізраїлю ввійшли на територію Сектора Гази і перебувають там з вчорашнього дня. Про це повідомляє New York Times.

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Заяву про це зробив військовий представник Нір Дінар, який також повідомив, що частина ізраїльських військ перетнула кордон і розпочала бойові дії всередині Сектора Гази. Проте він відмовився підтвердити, чи є ці дії початком повномасштабної наземної операції, яку Ізраїль, за останніми тижнями, розглядав як можливу.

За словами Нір Дінара, ізраїльські сили та танки здійснювали невеликі вилазки до Гази протягом двох останніх днів.