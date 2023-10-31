Путін звинуватив Україну та Захід в погромах у Дагестані: Білий дім відповів диктатору

Представник Білого дому вказав, що звинувачення Путіна на адресу України та західних держав є «класичною риторикою» РФ

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що аяви президента РФ Володимира Путіна про причетність до антисемітських погромів в Дагестані України та Заходк, і те, що росйський диктатор не засудив ці погроми, багато про що говорить.

Про це пише «Голос Америки».

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Американський посадовець зазначив, що події в аеропорту Махачкали 29 жовтня – «жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування».

«Місцеві чиновники досить швидко засудили натовп, і Путін вирішив провести якусь зустріч. Але ми нічого не почули від Кремля: ні засудження, ні закликів до припинення ненависті та дискримінації стосовно євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто», – підкреслив Кірбі.

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Представник Білого дому вказав, що звинувачення Путіна на адресу України та західних держав є «класичною риторикою» РФ.

«Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось погано йде у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування. Хороший і порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід» – підсумував посадовець.

Раніше Путін звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані, зокрема в аеропорту Махачкали. За його словами, «США та їхні сателіти організовують смертельний хаос», стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні», а також намагаються «розколоти Росію зсередини».

Раніше повідомлялося, що в Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.