Вступ України в ЄС: Politico назвало дату старту переговорів

Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС за умови «технічних» застережень, у яких країнам необхідно досягти більшого прогресу

Наразі ведеться робота щодо формулювання спільних пропозицій щодо реформи ЄС

8 листопада Європейська комісія опублікує звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією щодо початку переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Про це пише Politico.

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У публікації зазначається, що західні країни, включаючи Німеччину, Францію, Іспанію та Португалію, посилюють тиск на необхідність реформування Євросоюзу. Водночас лідери готуються розпочати офіційні переговори щодо вступу з України та Молдови наступного місяця.

«Реформа ЄС настає лише за кілька днів до того, як Комісія опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть стати членами ЄС, 8 листопада», – пише Politico з посиланням на джерела.

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У цьому документі, як повідомили журналістам чиновники та дипломати ЄС, Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України та Молдови – за умови «технічних» застережень, у яких країнам необхідно досягти більшого прогресу, від створення міцної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та реалізація антикорупційних заходів.

«Це будуть не дрібні, а великі застереження. Це буде не перший випадок, коли Брюссель маскує важливі політичні наслідки під технічними деталями», – попередив французький урядовець.

Також зазначається, що західні лідери побоюються, що без подальших кроків до реформи, але за наявності імпульсу до вступу ЄС може «роздутися» до 30 або більше країн-членів без якогось послідовного плану ефективного функціонування.

Наразі ведеться робота щодо формулювання спільних пропозицій щодо реформи, повідомили виданню офіційні особи чотирьох держав. Двоє чиновників у Берліні розповіли, що у четвер, 2 листопада, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийме колег з ЄС та країн-кандидатів для роботи над такими пропозиціями.

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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія готова дати зелене світло переговорам про членство України в ЄС.

Також повідомлялося, що президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.