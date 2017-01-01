ВВС оприлюднило інтерв’ю Барака Обами британському принцу Гаррі

Екс-президент зосередив увагу зокрема на поведінці політиків у соцмережах

44-й президент США Барак Обама дав перше після звільнення з посади інтерв'ю — питання йому ставив онук королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принц Гаррі Уельський. Розмова відбулась в ефірі BBC Radio 4 ще у вересні, після закінчення президентського терміну Обами, опублікували запис лише сьогодні — 27 грудня. Барак Обама



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Екс-президент США Барак Обмама і британський принц Гаррі Уельський

Екс-президент зосередив увагу зокрема на поведінці політиків у соцмережах

44-й президент США Барак Обама дав перше після звільнення з посади інтерв'ю — питання йому ставив онук королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принц Гаррі Уельський. Розмова відбулась в ефірі BBC Radio 4 ще у вересні, після закінчення президентського терміну Обами, опублікували запис лише сьогодні — 27 грудня.

Барак Обама заявив, що люди у владі мають бути особливо обачними, публікуючи повідомлення в соціальних мережах. На його думку, соцмережі спотворюють суспільний дискурс, розуміння людьми складних суспільно-політичних процесів і сприяють поширенню дезінформації. Обама із занепокоєнням казав про майбутнє, в якому відкидають факти, а люди читають і слухають лише те, що підтверджує їх точку зору.

Відповідаючи на питання про відчуття з приводу залишення президентської посади, Обама сказав, що почувався задоволеним своєю роботою, але також занепокоєним всім тим, що не було зроблено.

«Заклопотаність із приводу того, як країна рухається вперед. Але в цілому було відчуття безтурботності», — сказав Обама.

Після запису програми принц Гаррі сам дав інтерв'ю.

«Мені нечасто доводилося брати інтерв'ю, але це було досить цікаво, особливо брати інтерв'ю в президента Обами, який сам хотів взяти інтерв'ю у мене», — сказав принц Гаррі.

Інтерв'ю у 44-го президента США принц взяв для Четвертого каналу радіо ВВС як запрошений ведучий. Принц Гаррі став одним із кількох знаменитостей, запрошених цьогоріч редагувати і вести різдвяні програми ВВС. Програма принца присвячена таким темам, як збройні сили, психічне здоров'я, підліткова злочинність і проблеми зміни клімату.

«Я дуже багато чому навчився. До того ж всі ці теми надзвичайно важливі. Ми повинні думати про це і обговорювати їх», — сказав принц Гаррі про свою роботу над програмою для ВВС.

Джерело: Еспресо ТВ