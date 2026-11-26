Україна отримала $450 млн від Світового банку на підтримку малого та середнього бізнесу, а також відновлення та відбудову країни. Більшу частину фінансування надали під гарантії уряду Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, обидві програми передбачають надання коштів за досягнуті показники, виконання яких підтвердив Світовий банк.

«225 мільйонів доларів надійшли за програмою Rise. З них 190 мільйонів – позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще 35 мільйонів – кредит Міжнародної асоціації розвитку», – зазначив Корецький.

Зокрема, Україна виконала такі показники в межах програми Rise:

20 тис. підприємців та підприємств отримали фінансування та/або послуги за оновленими програмами державної підтримки бізнесу;

100 тис. заяв подали через систему «єДозвіл»;

представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності у сфері стандартів продукції, узгоджених із вимогами Європейського Союзу.

Програму RISE спрямовано на посилення державної підтримки малого та середнього бізнесу, а також розширення доступу українських підприємств до зовнішніх ринків.

Ще $225 млн Україна отримала за програмою Surge. Фінансування надійшло у вигляді позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії.

Програма передбачає створення основ для впровадження та фінансування кліматично орієнтованого відновлення й відбудови України.

«Це про краще управління публічними інвестиціями, зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення», – пояснив Корецький.

Нагадаємо, 10 липня Україна отримала $3,35 млрд від Світового банку у межах програми розвитку робочих місць та зростання приватного сектору. Транш став можливим після ухвалення 13 законів та семи підзаконних актів. Частину фінансування залучили під гарантії урядів Великої Британії та Японії.