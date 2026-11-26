Апеляційний суд Парижа 26 листопада ухвалив рішення про передачу до суду справи 77-річного французького актора Жерара Депардьє за звинуваченням у зґвалтуванні акторки Шарлотти Арну у 2018 році. Сам Депардьє заперечив звинувачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

На момент ймовірного злочину Арну було 22 роки. Акторка заявила про зґвалтування через кілька днів після відвідування паризького будинку Депардьє, куди вона приїхала для репетиції п’єси. Французький актор був другом її батька.

Спочатку справу закрили через недостатню кількість доказів. Однак Арну оскаржила це рішення, і влітку 2020 року французькі правоохоронці розпочали офіційне розслідування.

Акторка звинуватила Депардьє у двох випадках зґвалтування. Водночас апеляційний суд ухвалив рішення про розгляд лише одного епізоду, датованого 7 серпня 2018 року. За другим епізодом, який, за словами Арну, стався через шість днів у готелі, актора не судитимуть.

Адвокатка Арну Карін Дюр’є-Дьєболь назвала майбутній судовий процес історичною подією та повідомила, що її клієнтка відчула «справжнє полегшення» після рішення апеляційного суду.

Своєю чергою, адвокат Депардьє Давід-Олів’є Камінскі зазначив, що суд частково ухвалив рішення на користь його підзахисного, та не виключив подання апеляції до вищої судової інстанції.

Ще у 2023 році у відкритому листі, опублікованому газетою Le Figaro, Депардьє заявив, що у його стосунках з Арну не було примусу чи насильства.

У 2025 році французького актора засудили до 18 місяців умовного ув’язнення за сексуальне насильство стосовно двох жінок на знімальному майданчику фільму «Зелені віконниці» у 2021 році. Депардьє внесли до реєстру осіб, які вчинили сексуальні правопорушення, та зобов’язали виплатити компенсацію.

Нагадаємо, у 2013 році Жерар Депардьє отримав російське громадянство на тлі конфлікту з французькою владою через підвищення податків для заможних громадян. Російський паспорт акторові особисто вручив Володимир Путін. Згодом Депардьє неодноразово висловлював захоплення очільником Кремля та критикував російську опозицію.

У 2015 році Україна заборонила французькому акторові в’їзд на свою територію на п’ять років через його публічні висловлювання. Зокрема, ЗМІ цитували заяву Депардьє про те, що Україна нібито є частиною Росії.