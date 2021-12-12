Росія анонсувала нові переговори Путіна та Байдена

Кремль вважає, що наступні відеопереговори можливі у найближчій перспективі

Речник Кремля заявив, що обом президентам сподобався формат відеопереговорів

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін домовилися про повторні переговори. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

«Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався обом президентам», – сказав Пєсков.

Спікер Кремля уточнив, що про особисту зустріч двох президентів говорити зарано.

«А очна зустріч – це справа, справа майбутнього. Рано поки що про це говорити, рано», – додав Пєсков.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

У власних коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Як виявилося, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

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