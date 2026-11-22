Задимлення після вибухів у Краснодарі

Вночі 22 листопада у російському Краснодарі пролунала серія вибухів, після чого в місті помітили задимлення. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За повідомленнями місцевих мешканців, дим спостерігається в районі військового містечка військової частини 3702 Росгвардії РФ.

Нагадаємо, вночі 17 листопада в місті Салават (Республіка Башкортостан) зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават». Ймовірно, влучання припало по виробничій установці на території заводу, після чого там спалахнула пожежа.

«Газпром нафтохім Салават» (відомий також як Салаватський нафтопереробний завод) є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Росії та Башкортостані. Підприємство, засноване у 1948 році (раніше відоме як Ново-Ішимбайський НПЗ та «Салаватнефтеоргсинтез»).

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.