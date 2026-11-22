У п'ятницю, 20 листопада, мексиканські елітні військові підрозділи за підтримки розвідки США затримали ймовірного наркобарона Фаусто Ісідро Меса-Флореса, відомого як «Ель Чапо Ісідро». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Після арешту його доставили до Мехіко. Разом із ватажком правоохоронці схопили ще сімох ймовірних учасників його угруповання, серед яких заступник командира на прізвисько «Серафін» та фінансовий оператор.

Операція із захоплення відбулася в місті Гуасаве у штаті Сіналоа. Хоча військові діяли раптово та приховано, затримання спричинило жорстокі зіткнення з озброєними бойовиками, які застосували вогнепальну зброю та вибухівку. Над містом кружляли військові гелікоптери, які вели вогонь по землі, а члени картелю перекрили дороги блокпостами, підпалювали автомобілі, магазини й заправки, а також захоплювали приватні лікарні.

Через шквал стрілянини в місті довелося терміново перервати бейсбольний матч – гравці та вболівальники в паніці тікали зі стадіону. За даними мексиканської влади, унаслідок перестрілок загинули щонайменше 11 людей: четверо військовослужбовців армії Мексики та семеро бойовиків, які намагалися завадити арешту.

Затриманий Фаусто Ісідро Меса-Флорес очолює картель «Лос-Мазатлекос» і входить до списку десяти найбільш розшукуваних утікачів ФБР, яке призначило за інформацію про нього винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів. Він займається організованою злочинністю з 1990-х років: починав у картелях Хуареса та організації Белтран Лейва, а згодом вів криваву війну за території проти картелю Сіналоа, яким тоді керував відомий наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Гусман. Водночас у вересневому обвинувальному акті уряду США йдеться, що Меса-Флорес також постачав картелю Сіналоа людей, зброю, боєприпаси та кошти.

У Сполучених Штатах йому висунуто низку звинувачень за 2012, 2019 та 2026 роки. Зокрема, його звинувачують у контрабанді великих партій героїну, метамфетаміну, кокаїну, фентанілу та марихуани до США, а також у наркотероризмі та змові з метою матеріальної підтримки терористичної організації.

Нагадаємо, у Мексиці помер Мігель Анхель Фелікс Гальярдо – один із найвідоміших наркобаронів в історії країни та засновник Гвадалахарського картелю. Йому було 80 років. Чоловік помер у лікарні міста Гвадалахара після того, як його перевели туди з в'язниці через погіршення стану здоров'я. Причиною смерті стала поліорганна недостатність.