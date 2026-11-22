На території дитячого садка «Солнышко» у російському місті Тамбов відкрили пам'ятну стелу, присвячену учасникам війни проти України. Цей монумент став першим подібним об'єктом у Росії, встановленим саме у дошкільному закладі за майже п'ять років бойових дій. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Композиція пам'ятника складається з трьох частин: центральної червоної зірки з літерами Z, O та V, а також двох бічних плит, на одній з яких зображені білі журавлі, а на іншій – російські військовослужбовці.

Під час урочистого відкриття заступниця голови адміністрації Тамбова Наталія Полуніна заявила, що таким чином вихователі та вихованці «роблять посильний внесок у спільну справу перемоги». Звертаючись до дошкільнят, чиновниця сказала, що російські військові нібито забезпечили дітям можливість жити, сміятися, дружити та відвідувати садок.

На церемонію також запросили так званих z-волонтерів та учасників бойових дій. Один із них, Микола Артьомов, який приїхав на захід на інвалідному візку, заявив вихованцям закладу про необхідність «передати історію, як усе почалося», щоб діти згадували про війну «з високо піднятою головою».

Керівниця дитсадка Світлана Любимова розповіла, що ідею створення такого монумента колектив закладу знайшов в інтернеті. Проєкт погодили з місцевою владою, а фінальний макет із літерами Z, V та журавлями доопрацювала одна зі співробітниць садка.

До цього часу в дитсадках різних російських регіонів, зокрема в Бєлгородській, Нижегородській, Челябінській областях та Приморському краї, з'являлися лише інші формати вшанування війни: музейні куточки, портретні стенди або «стіни пам'яті», де сучасні бойові дії часто поєднували з темою Другої світової війни.

Загалом на кінець 2026 року на території Росії налічується близько 3500 меморіальних дощок та понад 1120 стел і пам'ятників учасникам війни проти України. Крім того, їхніми іменами назвали 363 вулиці, 118 алей чи скверів та 133 навчальні заклади по всій країні.

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