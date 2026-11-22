За роки повномасштабної війни в Росії затрималося зведення 43 великих медичних об'єктів, загальна вартість яких перевищує 438 млрд рублів. Йдеться про лікарні та диспансери, що фінансуються з федерального бюджету, будівництво яких уже розпочали, але терміни здачі в експлуатацію постійно переносили. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Серед заморожених проєктів опинилися нові лікувально-діагностичні корпуси Ставропольського крайового онкодиспансеру, Севастопольського онкологічного диспансеру та онкодиспансер у Нальчику. Місцеві жителі в цих регіонах неодноразово нарікали на величезні черги до онкологів, а в Кабардино-Балкарії навіть записали колективне звернення до Путіна та очільника Слідкому Бастрикіна.

Крім того, вчасно не добудували шість дитячих медичних закладів: корпуси Федерального дитячого реабілітаційного центру в Євпаторії, обласної дитячої лікарні в Курську, крайової дитячої лікарні в Читі, республіканської дитячої лікарні в Тиві, Тверської обласної дитячої клінічної лікарні, а також хірургічний корпус Челябінської обласної дитячої клінічної лікарні.

Економіст Микола Кульбака пояснює, що заморожування великих федеральних будівництв на п'ятий рік війни є типовою антикризовою практикою. Водночас він наголошує, що у випадку з онкоцентрами та дитячими лікарнями затримка здачі об'єктів часто коштує пацієнтам життя.

Загалом від початку війни частка видатків на охорону здоров'я у російському бюджеті неухильно скорочується. Зокрема, урізають фінансування програм нацпроєкту «Здоров'я»: державні витрати на лікування онкологічних хвороб впали на 70%, також зменшили кошти на оновлення первинної медичної ланки та боротьбу із серцево-судинними захворюваннями.

Тим часом, російський диктатор Володимир Путін назвав Москву «Третім Римом» і заявив, що Росія може стати духовним прихистком для людей, які прагнуть зберегти традиційні релігійні цінності. Про це він сказав в інтерв'ю сербському кінорежисеру Еміру Кустуриці.

Путін пояснив, що формула «Москва – Третій Рим, четвертому не бути» протягом століть присутня в російській теологічній та філософській думці. За його словами, християнство зародилося у Стародавньому Римі, а після його падіння перемістилося до Візантії.