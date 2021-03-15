Байден прокоментував секс-скандал навколо губернатора Нью-Йорка

Куомо загрожує імпічмент через звинувачення в сексуальних домаганнях

Президент США Джо Байден відреагував на скандал навколо губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в світлі звинувачень в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, владі слід дочекатися результатів розслідування у даній справі, а після приймати рішення про відставку губернатора.

«Я думаю, що нам треба побачити, до чого призведе розслідування», - сказав Байден.

Раніше стало відомо, що Куомо загрожує імпічмент через звинувачення в сексуальних домаганнях. До цього губернатора звинуватили в сексуальних домаганнях в шостий раз. Розслідування у цій справі триває.

Раніше Куомо в шостий раз звинуватили в сексуальних домаганнях. У зв'язку з цим республіканці в асамблеї Нью-Йорка підготували резолюцію про імпічмент губернатору.

Після цього стало відомо, що законодавці штату Нью-Йорк почали розслідування у справі про імпічмент Куомо.

До початку березня три жінки розповіли про випадки сексуальних домагань з боку Куомо.Вони працювали в адміністрації губернатора. Шарлотта Беннетт розповіла, що той залицявся до неї навесні минулого року, коли вони були наодинці в офісі. За її словами, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».

Крім того, глава штату поскаржився їй на свою самотність в умовах ситуації з коронавірусом і зізнався, що йому «навіть нікого обійняти». При цьому Беннетт зазначила, що губернатор не намагався доторкнутися до неї.

Інша колишня радниця Куомо заявила, що в 2017 році він запропонував їй зіграти в карти на роздягання.

Ендрю Куомо – американський політичний діяч, 56-й і нині діючий губернатор штату Нью-Йорк. Раніше займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку США, потім – генерального прокурора Нью-Йорка. Є членом Демократичної партії.