У Росії величезні нездійснені очікування від Зеленського
Росія буде пакостити та створювати проблеми Україні
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Бывший зиц-президент России Медведев вышел из запоя, чтобы написать грубую обиженную статью про Украину. И сказать, что «внешнее управление бла бла бла бла».
Россия недовольна – это хорошо. У России огромные несбывшиеся ожидания от Зеленского – поэтому такой обиженный тон. И это тоже хорошо.
Россия говорит, что готова ждать, когда ее полюбят в Киеве – это было бы хорошо, если бы они действительно просто ждали, а не строили пакости и не создавали проблемы. Но они пакостят, будут пакостить и создавать проблемы.
И Россия признает один вариант управления Украиной – управление из Кремля. Все другое управление считается внешним. Потому что они идет извне Кремля.
Это важно понимать, когда агенты России в украинском телевизоре начнут пересказывать статью Медведева.
Джерело: блог Сергія Фурси