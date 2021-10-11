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    Думки вголос

    У Росії величезні нездійснені очікування від Зеленського

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Росія визнає один варіант управління України&nbsp;&ndash; управління з Кремля. Все інше управління вважається зовнішнім - У Росії величезні нездійснені очікування від Зеленського
    Росія визнає один варіант управління України – управління з Кремля. Все інше управління вважається зовнішнім

    Росія буде пакостити та створювати проблеми Україні

    Мовою оригіналу

    Бывший зиц-президент России Медведев вышел из запоя, чтобы написать грубую обиженную статью про Украину. И сказать, что «внешнее управление бла бла бла бла».

    Россия недовольна – это хорошо. У России огромные несбывшиеся ожидания от Зеленского – поэтому такой обиженный тон. И это тоже хорошо.

    Россия говорит, что готова ждать, когда ее полюбят в Киеве – это было бы хорошо, если бы они действительно просто ждали, а не строили пакости и не создавали проблемы. Но они пакостят, будут пакостить и создавать проблемы.

    И Россия признает один вариант управления Украиной – управление из Кремля. Все другое управление считается внешним. Потому что они идет извне Кремля.

    Это важно понимать, когда агенты России в украинском телевизоре начнут пересказывать статью Медведева.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Дмитро Медведєв Володимир Зеленський путинский режим
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    У Росії величезні нездійснені очікування від Зеленського