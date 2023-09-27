Берлін створить тисячі додаткових місць для українських біженців
Місто зіткнулося з серйозними проблемами при розміщенні людей, які шукають прихисток
У Берліні через стрімке зростання кількості українських біженців, які шукають прихисток, з’являться тисячі додаткових місць. Відповідне рішення ухвалив Сенат 26 вересня, інформує Sueddeutsche.
До кінця поточного року у Берліні планують збільшити кількість місць у колишніх аеропортах у Тегелі та Темпельхофі, а також розселити біженців у готелях та гуртожитках.
«Ми зіткнулися з серйозними проблемами, коли справа доходить до розміщення біженців. Цифри за останні кілька днів і тижнів значно зросли. Усі приміщення в Берліні зайняті, тому Сенат повинен діяти», – заявив мер міста Кай Вегнер.
В той самий час чиновники підкреслили, що проживання біженців у місцях масового розміщення має бути тимчасовим рішенням, а головною метою залишається інтеграція людей.
Рішення Сенату дозволить створити до кінця року близько 5500 додаткових місць. 1500 місць орендують для біженців у готелях та хостелах, а розширення території та додатковий ангар у Темпельхофі забезпечить житлом ще 400-600 осіб.
В колишньому аеропорту Тегель зможуть розмістити удвічі більше біженців – до нинішніх 3600 місць до кінця грудня планується додати ще 3000 місць.
Також від 300 до 400 додаткових місць облаштують у колишньому будівельному магазині, а щг до 200 місць – у наметі на території колишньої психіатричної лікарні в Берліні-Райнікендорфі.
Нагадаємо, наступного року Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Таке рішення було ухвалено в рамках заходів зі скорочення бюджетних витрат на тлі зростаючої інфляції після кількох років щедрих витрат.
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