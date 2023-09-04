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Бундестаг звинуватив Шольца у блокуванні поставок крилатих ракет Taurus Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бундестаг звинуватив Шольца у блокуванні поставок крилатих ракет Taurus Україні
фото з відкритих джерел

Канцлер не поспішає ухвалювати рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман у Twitter.

«На цей момент» він не хоче поставляти Taurus. «В цей момент», однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально», – написала Штрак-Ціммерман.

Раніше повідомлялося депутати німецького Бундестагу закликають уряд та особисто канцлера Олафа Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. 

Також повідомлялося,  ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. 

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Теги: Олаф Шольц ракета Німеччина

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