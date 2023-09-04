Бундестаг звинуватив Шольца у блокуванні поставок крилатих ракет Taurus Україні

Канцлер не поспішає ухвалювати рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман у Twitter.

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«На цей момент» він не хоче поставляти Taurus. «В цей момент», однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально», – написала Штрак-Ціммерман.

Раніше повідомлялося депутати німецького Бундестагу закликають уряд та особисто канцлера Олафа Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

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Також повідомлялося, ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.