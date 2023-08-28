Хвилина мовчання. Згадуємо Артема Степаненка, який загинув під час обстрілу Покровська

У Артема Степаненка залишилось двоє неповнолітніх дітей та вагітна дружина

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Степаненка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 серпня окупанти вбили Артема Степаненка, який був адміністратором у популярній піцерії в Покровську. Російська ракета вбила чоловіка на робочому місті. Без батька залишились двоє дітей та дружина, яка носить під серцем третю дитину.

«Артем завжди займав активну життєву позицію, був привітною та чуйною людиною», – повідомили в Покровській міській військовій адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наприклад, 2018 року піцерія, де працював Артем, отримала від правоохоронців табличку із синьою стрічкою на знак поваги до країни та її законів.

«Табличку із рук заступника начальника Покровського відділу поліції Петра Коцюрея отримав адміністратор популярного в Покровську закладу – піцерії Corleone Артем Степаненко. Він із задоволенням прийняв цю табличку і розмістив на видному місці, чим показав свою громадянську позицію до роботи місцевої поліції й патріотичне ставлення до свого міста», – написали поліцейські Покровського районного управління поліції.

Піцерія, де працював Артем Степаненко фото: Покровське районне управління поліції

За півтора місяця до повномасштабного вторгнення Росії чоловік збирав гроші на незалежний аналіз стану питної води у місті.

Родина загиблого Артема Степаненка фото: Покровська МВА

Ввечері 7 серпня 2023 року окупанти двічі обстріляли Покровськ. Під ударом опинилися кілька багатоповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлі, заклади харчування та готель. В епіцентрі обстрілу опинилася й піцерія, де працював Артем. У момент вибуху чоловік був на роботі. Від вибуху ракети він загинув на місці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хто знав Тьому особисто, знають, яка це була чесна, порядна і видатна людина… Працював 24/7 для своєї родини. Був управляючим в улюбленій всіма піцерії «Корлеоне». А тепер родина залишилася без голови сім’ї, без годувальника, без чоловіка, без татка», – написала подруга дружини Артема Наталя Гудок.

Артем став одним із дев’яти людей, які загинули у Покровську під ударами російських «Іскандерів». Ще 82 людини зазнали поранень.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.