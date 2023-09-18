Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України

Білоруси нарахували, що з початку року до країни в'їхало 42 899 громадян України

Державний прикордонний комітет вважає, що у Білорусі перебуває більше 100 тис. біженців з України

До Білорусії з лютого 2022 року прибуло понад 117 тис. громадян України. Про повідомили у Державному прикордонному комітеті цієї країни.

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«У нашу країну з української території з 24 лютого 2022 року прибуло 117 603 громадян України: через українсько-білоруський кордон – 15 890, транзитом через Польщу – 77 779, через Литву – 19 664, через Латвію – 4 270», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року до Білорусії в'їхало 42 899 громадян України: транзитом через Польщу – 31 274, через Литву – 9 514, через Латвію – 2 111.

Нагадаємо, 14 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко їздив із робочим візитом до Росії, де він провів переговори з диктатором Володимиром Путіним.

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Зазначається, що диктатори обговорили міжнародний порядок денний та регіональну проблематику, спільні завдання в економіці – зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях. А також загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення.

Пізніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підігріти ворожі меседжі російського диктатора Володимира Путіна і заявив про сформовані у Польщі військові з'єднання, які готові зайти в Україну. Білоруського диктатора цитує «Інтерфакс».

«Вони (країни Заходу – «Главком») сплять і бачать там свої регулярні військові частини. У Польщі вже сформовані біля кордону, ви про це теж говорили, військові частини, які готові зайти в Україну», –сказав Лукашенко у п'ятницю на зустрічі з Путіним у Сочі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях щодо колишнього Радянського Союзу і заявив, що будь-яка агресія проти сусіда та близького союзника Росії Білорусі вважатиметься нападом на РФ