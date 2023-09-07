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Словаки активно роблять країну менш привабливою для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Словаки активно роблять країну менш привабливою для біженців
Словаччина бореться із зростанням кількості мігрантів
фото з відкритих джерел

Уряд Словаччини внесе низку поправок щодо перебування на території країни нелегальних мігрантів

Нелегальна міграція на території Словацької Республіки постійно зростає, при цьому в період з січня 2023 року по липень 2023 року на території Словаччини було затримано 17 529 іноземців. Тому країна вирішила доклати зусиль та побороти нелегальну міграцію, пише видання Pozri.

Співробітники поліції Словаччини не видаватимуть підтвердження проживання на території країни нелегальному біженцю, який не може бути депортований і мігрує через територію країни до іншої держави. Про це йдеться у поправці до Закону про проживання іноземців, запропонованої на розгляд парламенту країни урядом прем'єр-міністра Людовіта Одора.

Крім того, пропонується відновити депортацію мігрантів, яку країна призупинила під час пандемії коронавірусної інфекції.

«У зв'язку з поліпшенням пандемічної ситуації, пов'язаної із захворюванням Covid-19, та скасуванням практично всіх обмежень, в даний час можливе проведення цих примусових виселень. Оскільки на нашій території, як і раніше, зберігається надзвичайна ситуація, скасування цього положення дозволить департаменту поліції негайно реалізувати рішення про адміністративну депортацію всіх іноземців, для яких це наразі неможливо», - заявили в МВС країни.

В уряді Словаччини зазначили, що такі поправки спричинені значним зростанням нелегальної міграції. Якщо пропозиція уряду буде схвалена парламентом, то словацькій поліції більше не доведеться видавати біженцям докази їхнього перебування в країні. На думку МВС, Словаччина у такий спосіб стане менш привабливою для мігрантів.

Якщо поправка буде схвалена урядом, то парламент має розглянути її за скороченою законодавчою процедурою. Вона має набути чинності з дня оголошення, щоб можна було негайно приступити до виконання запропонованих заходів щодо зменшення кількості нелегальних мігрантів, а також відстроченого виконання рішення про адміністративне видворення громадян третіх країн.

Нагадаємо, Словаччина є транзитною країною для мігрантів, які прямують так званим балканським маршрутом до Західної Європи з Угорщини. Лише за перші неповні вісім місяців цього року у Словаччині було виявлено близько 24,5 тис. мігрантів, які прибули до країни нелегально. При цьому за весь 2022 рік таких біженців нарахували трохи більше 10 тис. осіб, а раніше кількість мігрантів становила лише сотні на рік.

До слова, Хорватія знайшла незвичний варіант житла для біженців. У зв'язку зі зростанням міграційного тиску міністерство внутрішніх справ Хорватії планує створити новий центр реєстрації та прийому біженців у порожніх колишніх військових казармах місткістю 500 осіб у місті Дугі Долі, округ Карловац, неподалік кордону з Боснією та Герцеговиною. Про це пише хорватське видання Jutarnji List із посиланням на міністра внутрішніх справ Хорватії Давора Божиновича.

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Теги: Словаччина мігранти біженці

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