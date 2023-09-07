Словаки активно роблять країну менш привабливою для біженців

Уряд Словаччини внесе низку поправок щодо перебування на території країни нелегальних мігрантів

Нелегальна міграція на території Словацької Республіки постійно зростає, при цьому в період з січня 2023 року по липень 2023 року на території Словаччини було затримано 17 529 іноземців. Тому країна вирішила доклати зусиль та побороти нелегальну міграцію, пише видання Pozri.

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Співробітники поліції Словаччини не видаватимуть підтвердження проживання на території країни нелегальному біженцю, який не може бути депортований і мігрує через територію країни до іншої держави. Про це йдеться у поправці до Закону про проживання іноземців, запропонованої на розгляд парламенту країни урядом прем'єр-міністра Людовіта Одора.

Крім того, пропонується відновити депортацію мігрантів, яку країна призупинила під час пандемії коронавірусної інфекції.

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«У зв'язку з поліпшенням пандемічної ситуації, пов'язаної із захворюванням Covid-19, та скасуванням практично всіх обмежень, в даний час можливе проведення цих примусових виселень. Оскільки на нашій території, як і раніше, зберігається надзвичайна ситуація, скасування цього положення дозволить департаменту поліції негайно реалізувати рішення про адміністративну депортацію всіх іноземців, для яких це наразі неможливо», - заявили в МВС країни.

В уряді Словаччини зазначили, що такі поправки спричинені значним зростанням нелегальної міграції. Якщо пропозиція уряду буде схвалена парламентом, то словацькій поліції більше не доведеться видавати біженцям докази їхнього перебування в країні. На думку МВС, Словаччина у такий спосіб стане менш привабливою для мігрантів.

Якщо поправка буде схвалена урядом, то парламент має розглянути її за скороченою законодавчою процедурою. Вона має набути чинності з дня оголошення, щоб можна було негайно приступити до виконання запропонованих заходів щодо зменшення кількості нелегальних мігрантів, а також відстроченого виконання рішення про адміністративне видворення громадян третіх країн.

Нагадаємо, Словаччина є транзитною країною для мігрантів, які прямують так званим балканським маршрутом до Західної Європи з Угорщини. Лише за перші неповні вісім місяців цього року у Словаччині було виявлено близько 24,5 тис. мігрантів, які прибули до країни нелегально. При цьому за весь 2022 рік таких біженців нарахували трохи більше 10 тис. осіб, а раніше кількість мігрантів становила лише сотні на рік.

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До слова, Хорватія знайшла незвичний варіант житла для біженців. У зв'язку зі зростанням міграційного тиску міністерство внутрішніх справ Хорватії планує створити новий центр реєстрації та прийому біженців у порожніх колишніх військових казармах місткістю 500 осіб у місті Дугі Долі, округ Карловац, неподалік кордону з Боснією та Герцеговиною. Про це пише хорватське видання Jutarnji List із посиланням на міністра внутрішніх справ Хорватії Давора Божиновича.