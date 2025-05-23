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Північна Корея розпочала розслідування аварії під час запуску есмінця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Північна Корея розпочала розслідування аварії під час запуску есмінця
У Північній Кореї церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця провалилася з крахом
фото: Kcna

Правоохоронці почали затримувати підозрюваних у справі пошкодження судна

Слідча група розпочала розслідування пошкодження новозбудованого есмінця, яке сталася під час спуску на воду на суднобудівному заводі Чхонджин у Північній Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kcna.

Детальний огляд виявив, що на днищі не було пробоїн, як вважали спочатку, але на правому борті корпусу знайшли подряпини, а морська вода потрапила в кормову частину через рятувальний канал. Для відкачування морської води знадобиться два-три дні, а для відновлення борту військового корабля – близько 10 днів.

Центральна військова комісія керівної Трудової партії Кореї заявила, що масштаби пошкоджень «не є серйозними». «Незалежно від того, наскільки хорошим є стан військового корабля, той факт, що аварія є непробачним злочинним діянням, залишається незмінним, і винні в ній ніколи не зможуть уникнути своєї відповідальності за злочин», – повідомляє Kcna.

Правоохоронці почали затримувати підозрюваних у справі. Так, на допит викликано менеджера суднобудівного заводу в Чхонджині.

Нагадаємо, у Північній Кореї церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця провалилася з крахом. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави».

Під час спуску на воду нового есмінця водотоннажністю 5 тис. тонн кормовий спускний механізм відійшов першим і застряг, поки підрамник не рухався паралельно. Отвори, зроблені на деяких ділянках днища військового корабля, порушили його рівновагу, а ніс не зміг зійти зі стапеля, що призвело до аварії.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин «дав сувору оцінку, заявивши, що це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, який ніколи не повинен траплятися і не може бути толерованим». Глава КНДР пообіцяв, що недбалість відповідальних посадовців має бути розглянута на пленарному засіданні Центральному комітеті партії.

Раніше КНДР провела випробування бойової застосування систем озброєнь багатоцільового есмінця «Чве Рен». Новітня корабельна система озброєння включає у себе потужні види ракетного озброєння – зокрема надзвукові та стратегічні крилаті ракети, а також тактичні балістичні ракети.

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Перші випробування систем озброєнь есмінця пройшли 28 та 29 квітня. Зокрема, було проведено випробувальний пуск надзвукових крилатих ракет, стратегічних крилатих ракет та зенітних ракет, а також стрілянина зі 127-мм автоматичної палубної гармати. Також було проведено випробування протикорабельної тактичної керованої зброї, палубних автоматичних гармат, димових гармат та гармат радіоперешкод.

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ. За його словами, якщо Захід почне «атакувати» Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

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Теги: корабель Північна Корея

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