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Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається між країнами останню добу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається між країнами останню добу
Ситуація між Пакистаном та Індією загострюється
фото із відкритих джерел

Індія почала перекриває воду для Пакистану через греблі в Джамму та Кашмірі, а військово-повітряні сили Індії на кордоні з Пакистаном приведені у стан підвищеної бойової готовності

Індія повністю припинила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар, розташовану на річці Чинаб на союзній території Джамму та Кашмір. Про це повідомляє Hindustan Times, пише «Главком»

За даними газети, після тижня обговорень та проведення гідрологічних експертиз керівництво греблі пішло на такі кроки, скоротивши потоки води, які досягають Пакистану, на 90%. Діям індійської сторони передував випробувальний пуск Пакистаном балістичної ракети Abdali.

Крім того, індійська влада планує аналогічні кроки і на дамбі Кішанганга в Джамму і Кашмірі на північному заході Гімалаїв. На об'єкті збираються провести незабаром масштабні технічні роботи, під час яких подачу води нижче за течією річки Кішангангу буде припинено.

«Ми готові до суворих заходів покарання Пакистану, і приблизно 50 інженерів від NHPC вже перебувають у Джамму та Кашмірі для нагляду за відповідними операціями», – сказав ще один співробітник компанії.

Раніше стало відомо, що Індія планує зупинити потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на дамбі Кішанганга на річці Джелум. 

Повна бойова готовність

Сьогодні ж військово-повітряні сили (ВПС) Індії на кордоні з Пакистаном приведені у стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомила газета The Times of India з посиланням на джерела у командуванні ВПС.

Екіпажі ланок винищувальної авіації на базах у штатах Раджастхан та Пенджаб перебувають у постійній готовності до негайних бойових вильотів. До виконання бойових завдань можуть бути залучені закуплені у Франції багатоцільові винищувачі Rafale із крилатими ракетами класу повітря-земля Scalp дальністю понад 300 км.

 Проблеми Пакистану 

Збройні сили Пакистану зіштовхнулися із критичною нестачею артилерійських боєприпасів, повідомляє газета The New Indian Express. За її даними, країна зможе вести бойові дії лише чотири дні через постачання зброї Україні та обмежені виробничі потужності.

Як уточнюється, Пакистану не вистачає 155-міліметрових снарядів для гаубиць M109 та 122-міліметрових ракет для BM-21. При цьому військова доктрина країни будується саме на артилерійській стратегії.

За даними газети, пакистанський оборонно-промисловий комплекс важко поповнює внутрішні запаси після продажу 155-міліметрових боєприпасів Україні. ЗМІ називає пакистанський артилерійський завод таємним постачальником зброї до України. За їхніми даними, підприємство почало співпрацювати з Києвом у 2022 році в умовах важкої економічної кризи.

У той же час індійське інформаційне агентство IANS пише, що Пакистан, наважуючись задовольнити міжнародні вимоги щодо постачання зброї на шкоду безпеці країни, намагався врівноважити «економічний відчай зі стратегічним виживанням».

«До 2022/2023 фінансового року експорт зброї з Пакистану зріс до $415 млн порівняно з $13 млн у 2021/2022 фінансовому році. Зростання на 3 тисячі відсотків і приголомшливий прибуток були досягнуті дорогою ціною – швидким виснаженням внутрішніх запасів», – пише видання. 

Нагадаємо, 22 квітня у місті Пахалгам на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. За останніми даними, внаслідок нападу загинули 26 людей. Це призвело до різкого загострення відносин між Індією та Пакистаном. Зокрема, індійська влада призупинила дію договору про води Інду, що регулює використання обома країнами низки річок. Після цього неодноразово надходили повідомлення про перестрілки на низці ділянок на Лінії контролю – демаркаційній лінії між Індією та Пакистаном.

Тим часом, за інформацією The Times of India, індійські служби безпеки знищили укриття ворожих бійців у Джамму та Кашмірі в окрузі Пунч та конфіскували великі запаси зброї та боєприпасів. Водночас правоохоронці в регіоні встановили блокпости на основних дорогах і на ключових об'єктах, розгорнули групи швидкого реагування біля популярних у туристів місць, посилили безпеку навколо готелів.

До слова, Сполучені Штати посилюють дипломатичний тиск на Індію та Пакистан, намагаючись запобігти ескалації конфлікту в Кашмірі після трагічної загибелі туристів на території, контрольованій Індією.

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Теги: Кашмір Пакистан Індія

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