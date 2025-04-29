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Премʼєр Індії дозволив збройним силам атакувати Пакистан

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Премʼєр Індії дозволив збройним силам атакувати Пакистан
Моді провів нараду з міністром оборони та керівниками всіх родів збройних сил Індії
скріншот з відео

Глава індійського уряду: «Збройні сили мають повну оперативну свободу у прийнятті рішень щодо способу, цілей і часу нашої відповіді»

Прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

Моді заявив, що Індія боротиметься з тероризмом усіма силами, наголосивши, що це є головним національним пріоритетом країни.

«Наша національна рішучість полягає в тому, щоб завдати нищівного удару по тероризму», – каже він.

Премʼєр висловив «повну віру і впевненість у професійних здібностях індійських збройних сил» і підтвердив повну підтримку уряду.

За словами політика, збройні сили мають «повну оперативну свободу у прийнятті рішень щодо способу, цілей і часу відповіді».

Нагадаємо, міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає.

За словами Асіфа, вторгнення Нью-Делі в Пакистан неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей. Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі – регіоні, на який претендують обидві країни і через який вони вже вели дві війни.

Повідомлялося, що Пакистан розраховує на дипломатичне вирішення спору з Індією і сподівається, що він не переросте у повномасштабний конфлікт двох країн, які мають ядерну зброю. Натомість міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав владу всіх штатів країни виявити та відправити на батьківщину усіх громадян Пакистану. 

Як відомо, пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомлялося про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара. 

До слова, майже всі громадяни Пакистану, які мали залишити Індію у зв'язку з рішенням Нью-Делі анулювати їхні візи після теракту в Джамму та Кашмірі, поїхали з Індії.

Наголошується, що з 24 квітня 537 громадян Пакистану залишили Індію через контрольно-пропускний пункт в Аттарі в індійському штаті Пенджаб. Міграційна влада Індії продовжує перевірку виконання рішення індійського уряду після того, як термін для виїзду з країни для пакистанців закінчився 27 квітня.

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Теги: Індія Пакистан

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