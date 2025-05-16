Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кулеба зізнався, чи охороняють Залужного у Лондоні

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
google social img telegram social img facebook social img
Кулеба зізнався, чи охороняють Залужного у Лондоні
Дмитро Кулеба не вдавався у подробиці охорони Залужного з відповідних причин
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба: Залужний становить інтерес для російських спецслужб

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який наразі обіймає посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, є однією з пріоритетних цілей російських спецслужб, а тому перебуває під охороною. Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, повідомляє «Главком».

«Генерал Залужний є такою людиною, яка становить інтерес для російських спецслужб з погляду завдання йому шкоди та знищення, тому його охороняють», – розповів колишній очільник МЗС.

Дмитро Кулеба заявив, що не буде вдаватися у подробиці, проте зазначив, що Валерія Залужного дуже добре охороняють.

Нагадаємо, що колишній очільник Міністерва закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яку зарплату отримують працівники МЗС. «У Києві ви працюєте у «режимі самопожертви», – заявив він.

«Зарплата радикально різниться між тим, якщо ви працюєте у Києві в МЗС і якщо за кордоном. За кордоном ринкова зарплата, така, як коли ви працюєте на велику солідну компанію. У Києві ви працюєте у «режимі самопожертви», бо ваша зарплата є порівняно низькою», – розповів Кулеба.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний підбив підсумки своєї роботи за рік на новій посаді. Залужний наголосив, що для нього велика честь представляти інтереси України там, де «нас чують, розуміють і невпинно допомагають».

«Мільярди фінансової допомоги, сучасна зброя і техніка, навчання військових, дипломатична підтримка на всіх фронтах... Британія показала себе справжнім другом України у найтяжчі часи», – каже він.

Як відомо, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. Відтоді жодної інформації про початок роботи Залужного на туманному Альбіоні не надходило, що провокувало різноманітні чутки та конспірологічні теорії.

Читайте також:

Теги: Дмитро Кулеба охорона Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Муніципали провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками
Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави
18 квiтня, 16:38
Посол зауважує на появі безпілотних систем та цифрових технологій, внаслідок чого «традиційні види озброєнь лишилися в історії»
«Ця війна вже інша». Залужний пояснив, від чого залежить перемога України
28 квiтня, 11:21
Під час патрулювання території муніципали помітили чоловіка, який ходив між похованнями героїв та збирав дитячі іграшки, шеврони та їжу, залишені на могилах
У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини
5 травня, 15:11
Валерій Залужний заявив, що вже розпочалися перегони за домінування між дронами та РЕБ
Залужний назвав найбільш ефективну зброю на фронті
1 травня, 06:19
Валерій Залужний: «Більшість операцій у доктрині НАТО мають експедиційний характер»
Реформа ЗСУ за доктриною застосування військ НАТО. Залужний розповів про нюанс
6 травня, 15:21
Король Великої Британії Чарльз ІІІ та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний
Залужний відзвітував про рік на новій посаді
9 травня, 13:32

Політика

Кулеба зізнався, чи охороняють Залужного у Лондоні
Кулеба зізнався, чи охороняють Залужного у Лондоні
Умєров розповів про результати переговорів з Росією
Умєров розповів про результати переговорів з Росією
Виступ президента на саміті Європейської політичної спільноти: повний текст
Виступ президента на саміті Європейської політичної спільноти: повний текст
У складі російської делегації відсутні люди, які ухвалюють рішення – Зеленський
У складі російської делегації відсутні люди, які ухвалюють рішення – Зеленський
Дмитро Кулеба розповів, яку зарплату отримують працівники МЗС
Дмитро Кулеба розповів, яку зарплату отримують працівники МЗС
Українська делегація на переговорах спілкується з росіянами через перекладача – ЗМІ
Українська делегація на переговорах спілкується з росіянами через перекладача – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
46K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
46K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
28K
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
20K
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua