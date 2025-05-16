Кулеба зізнався, чи охороняють Залужного у Лондоні

Дмитро Кулеба: Залужний становить інтерес для російських спецслужб

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який наразі обіймає посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, є однією з пріоритетних цілей російських спецслужб, а тому перебуває під охороною. Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, повідомляє «Главком».

«Генерал Залужний є такою людиною, яка становить інтерес для російських спецслужб з погляду завдання йому шкоди та знищення, тому його охороняють», – розповів колишній очільник МЗС.

Дмитро Кулеба заявив, що не буде вдаватися у подробиці, проте зазначив, що Валерія Залужного дуже добре охороняють.

Нагадаємо, що колишній очільник Міністерва закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яку зарплату отримують працівники МЗС. «У Києві ви працюєте у «режимі самопожертви», – заявив він.

«Зарплата радикально різниться між тим, якщо ви працюєте у Києві в МЗС і якщо за кордоном. За кордоном ринкова зарплата, така, як коли ви працюєте на велику солідну компанію. У Києві ви працюєте у «режимі самопожертви», бо ваша зарплата є порівняно низькою», – розповів Кулеба.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний підбив підсумки своєї роботи за рік на новій посаді. Залужний наголосив, що для нього велика честь представляти інтереси України там, де «нас чують, розуміють і невпинно допомагають».

«Мільярди фінансової допомоги, сучасна зброя і техніка, навчання військових, дипломатична підтримка на всіх фронтах... Британія показала себе справжнім другом України у найтяжчі часи», – каже він.

Як відомо, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. Відтоді жодної інформації про початок роботи Залужного на туманному Альбіоні не надходило, що провокувало різноманітні чутки та конспірологічні теорії.