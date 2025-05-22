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Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
Пошкоджене судно, ймовірно, належало до того самого класу, що й перший есмінець
фото з відкритих джерел

Глава Північної Кореї «дав сувору оцінку, заявивши, що це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю»

У Північній Кореї церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця провалилася з крахом. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kcna.

Церемонія відбувалася на суднобудівному заводі Чхонджин. Під час спуску на воду нового есмінця водотоннажністю 5 тис. тонн кормовий спускний механізм відійшов першим і застряг, поки підрамник не рухався паралельно. Отвори, зроблені на деяких ділянках днища військового корабля, порушили його рівновагу, а ніс не зміг зійти зі стапеля, що призвело до аварії.

Зазначається, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин «дав сувору оцінку, заявивши, що це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, який ніколи не повинен траплятися і не може бути толерованим». Глава КНДР пообіцяв, що недбалість відповідальних посадовців має бути розглянута на пленарному засіданні Центральному комітеті партії.

Експерт із військово-морського флоту, який викладає в Сеульському університеті Ханьян, Мун Кин Сік вважає, що аварія сталася тому, що північнокорейські робітники ще не знайомі з таким великим військовим кораблем і поспішили спустити його на воду.

Пошкоджене судно, ймовірно, належало до того самого класу, що й перший есмінець, показаний корейцям 25 квітня. Експерти оцінили його як найбільший і найсучасніший військовий корабель КНДР на сьогодні.

Нагадаємо, КНДР провела випробування бойової застосування систем озброєнь багатоцільового есмінця «Чве Рен». Новітня корабельна система озброєння включає у себе потужні види ракетного озброєння – зокрема надзвукові та стратегічні крилаті ракети, а також тактичні балістичні ракети.

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На весь екран

Перші випробування систем озброєнь есмінця пройшли 28 та 29 квітня. Зокрема, було проведено випробувальний пуск надзвукових крилатих ракет, стратегічних крилатих ракет та зенітних ракет, а також стрілянина зі 127-мм автоматичної палубної гармати. Також було проведено випробування протикорабельної тактичної керованої зброї, палубних автоматичних гармат, димових гармат та гармат радіоперешкод.

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ. За його словами, якщо Захід почне «атакувати» Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

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Теги: корабель Північна Корея Кім Чен Ин

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